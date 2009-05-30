پیام محسن رضایی به رزمندگان هشت سال دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام بدین شرح است:



خردادماه، در تقویم تاریخ انقلاب اسلامی، تابلوی بزرگی از ایثار و فداکاری ملت ما را به نمایش می‌گذارد. سوم خرداد، سالروز به ثمر نشستنِ فداکاری رزمندگان اسلام در فتح خرمشهر، چهاردهم خرداد، سالروز ارتحال معلم بزرگ ایثار و فداکاری در عصر حاضر و معمار بزرگ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و پانزدهم خرداد یادآور آغاز نهضت اسلامی به زعامت امام خمینی(ره)، همه و همه یک پیام مشترک دارند و آن اینکه نیل به اهداف بزرگ جز با ایثار و فداکاری میسر نیست. لذا در خردادماه، همراه با یاد امام(ره) بار دیگر حماسه جاودان فداکاری رزمندگان، تحت لوای امام در خاطره‌ها زنده می‌شود.



امروز، بار دیگر با یادآوری آن حماسه‌های بزرگ، یاد شهیدان والامقام سوم و پانزدهم خرداد در خاطره‌ها زنده می‌شود. پیام شهیدان قم، ورامین و سایر بلاد در پانزدهم خرداد سال 1342 و فریادهای شهیدان حسن باقری، احمد متوسلیان، صیاد شیرازی، احمد کاظمی، حسین خرازی، مهدی باکری، دقایقی، بقایی، بابایی، علی هاشمی، زین الدین و سایر شهیدان گرانمایه در عملیات غرورآفرین و طاقت فرسای آزادسازی خرمشهر، در گوشمان طنین می اندازد و ما را به رسالتی عظیم فرا می‌خواند که در راه تعالی انقلاب، از هیچ کوششی (حتی اهدای جان و آبرو) نباید دریغ کنیم.

عزیزان و گرامیان ،

در دوران سخت دفاع مقدس با احساس وظیفه به میدان آمدید و با هم توانستیم به بسیاری از اهداف، در زمان حیات امام(ره) دست یابیم و بخشی دیگر را هم پس از ارتحال آن پیشوای الهی و در زعامت خلف صالح او، محقق نماییم به گونه‌ای که امروز، نه تنها تمامی سرزمین های اشغال شده از چنگ دشمنان بیرون آمده، بلکه دوستان جمهوری اسلامی که در زمان رزم علیه صدامیان در کنار شما بودند، آقایان: طالبانی، نوری مالکی و حکیم، حکومت عراق را اداره می‌کنند.

تاریخ برای همیشه شهادت خواهد داد که در آن روزهای حماسه و خون، با عنایت الهی، توانستیم کارهای بزرگ را با مدد یکدیگر به انجام برسانیم و کشور را از اشغال نجات دهیم.



اقدامات بزرگی همچون آزادسازی سرزمین های ایران اسلامی از جمله فتح عظیم خرمشهر، بی تردید، بدون گردهم آمدنِ نیروهای صادق و مخلص، که انگیزه ای جز دفاع از اسلام و انقلاب نداشته‌اند، امکان پذیر نبود.

به راستی اگر در آن روزگار سخت، این انسان های صدیق و خالص دور هم جمع نمی‌شدند و با مدیریت خاص خود، صحنه نبرد را اداره نمی کردند، چگونه امکان داشت چنین حماسه‌هایی خلق شود؟ آیا بیرون راندن فقر، گرانی، بیکاری و عقب ماندگی از کشور، کمتر از بیرون راندن دشمن از سرزمین‌های اسلامی ایران اهمیت دارد؟ امروز هم با همدل شدن و همراه شدن و تغییر الگوی مدیریتی کشور، خلق حماسه‌هایی بزرگ، عملی است.

می توان حماسه‌ای جدید خلق نمود و راه شهدا را با صلابت، ادامه و مسیر کشور را به سوی تعالی و پیشرفت بیشتر، سوق داد. شأن ملت ایران بالاتر از آن است که از فقر، گرانی، بیکاری و عقب ماندگی رنج ببرد. این ملت بزرگ، همچون گذشته می تواند دست همت به کمر زده و آینده ای پر نشاط برای خود بیافریند. سالانه هشت میلیون پرونده قضایی، هفتاد هزار کشته و زخمی در جاده‌ها و هزاران معتاد و آلوده به مواد مخدر و ادامه گرانی و تورم چهل ساله و بیکاری صدها هزار جوان و بهره وری پایین و اسراف وحشتناک ده‌ها میلیارد تومان در سال، زیبنده ایران اسلامی نیست.

با کمک جوانان غیوری که انقلاب و جنگ را از نزدیک ندیده اند ولی دلشان برای سربلندی و عزت ایران می تپد و به عشق ایران سرافراز، زنده اند، می توان کارهای بزرگ انجام داد. کارآفرینان امروز باید به میدان بیایند و نقش موثر خود را ایفا کنند. رزمندگان صحنه پیشرفت کشور باید همت کنند و راه بیفتند تا بار دیگر ببینند که چگونه می توان فتح‌المبین و بیت‌المقدسِ اقتصادی و فرهنگی را اینبار در عرصه پیشرفت کشور تکرار کرد و به یاری حضرت حق، ایران را به جایگاه شایسته آن در جهان رسانید. باید پر امید، در این صحنه، دست به دست هم داده و گام های بزرگ برداریم. می توان قطره ها را به هم پیوند داد و از آن‌ها دریا ساخت و قطره دریاست، اگر با دریاست. بنابراین ساختن آینده در انتظار گام‌های استوار شماست.



من در این عرصه، همچون آن دوران سخت، بار دیگر، دست یاری به سوی شما دراز می کنم تا آنچه که خداوند وعده داده است با گام‌های پر صلابت شما محقق گردد. لازم بود دغدغه های خود را صمیمانه با شما که همیشه همراه امام، رهبر معظم انقلاب اسلامی و برادر و همرزمتان بوده‌اید، در میان بگذارم، ولی تأکید می کنم؛ همانگونه که اینجانب برای ورود به عرصه فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی، تمامی مقررات و ضوابط را رعایت نمودم، رعایت وصیت نامه حضرت امام(ره) و مقررات قانونی در خصوص عدم ورود نظامیان به مناقشات سیاسی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدامَکُمْ (محمد (ص) آیه 7)

ان ینصرکم الله فلا غالب لکم (آل عمران آیه 160)

به امید خلق حماسه ای دیگر و سرنوشتی بهتر و شایسته تر

برادرتان

محسن رضایی

09/03/1388

