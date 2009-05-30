  1. بین الملل
  2. سایر
۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۱۰

فشار آمریکا برای از سرگیری مذاکرات صلح هند و پاکستان

فشار آمریکا برای از سرگیری مذاکرات صلح هند و پاکستان

یک روزنامه غربی نوشت: آمریکا بر هند و پاکستان فشار می آورد تا مذاکرات صلح دوجانبه را دوباره از سر بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اکونومیک تایمز در ادامه نوشت: مدت زمان طولانی است که آمریکا در تلاش برای بهبود روابط هند و پاکستان است و کاملا مشخص است که آمریکا از دهلی می خواهد تا گفتگوها با اسلام آباد را از سر بگیرد.

اکونومیک تایمز می افزاید: واضح است که آمریکا موافق از سرگیری مذاکرات میان هند و آمریکا است و هم اکنون در تلاش برای رسیدن به آن هدف است.

همچنین دولت اوباما اعلام کرده است: منافع دولت آمریکا و هند در زمینه های بسیاری مشابه یکدیگر است. با وجود این دهلی و واشنگتن در تمام موضوعات با یکدیگر توافق کامل ندارند.

این روزنامه در پایان می نویسد که هند نقش سازنده ای را در موضوع افغانستان و پاکستان ایفا می کند. کمک های موثر هند به افغانستان مهم است و می تواند نقش قابل توجهی را در بخش سرمایه گذاری و تجارت ایفا کند.

کد مطلب 887954

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها