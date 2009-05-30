تریلر هوو 30 خودرو را در گردنه گدوک در هم کوبید

سرهنگ حسین علیشاهی افزود: صبح شنبه در محور فیروزکوه و در نزدیکی گردنه گدوک به دلیل نقص فنی در سامانه ترمز و چرخ تریلر هوو نزدیک 30 خودرو تصادف کردند که باعث ترافیک شدید در این محور شد.

سرهنگ علیشاهی گفت: ترافیک ناشی از این تصادف به 15 کیلومتر رسیده بود که با تلاش مأموران پلیس راه این ترافیک در حال حاضر روان شده است اما ترافیک تا ساعت 8 صبح در این محور سنگین بود.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه کشور ‌اظهار داشت: پیش از این نقص فنی این خودروها باعث بروز تصادفاتی در جاده‌های کشور شده بود و در تعطیلات نوروزی تردد تریلرهای هوو در جاده‌های کشور ممنوع اعلام شد.