ثبت ولادت در شهرستان کرج 5.5 درصد رشد داشت

محمود محرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: آمار ثبت ولادت در شهرستان کرج در اردیبهشت ماه سال جاری نیز دو هزار و 241 مورد بوده است.

وی ادامه داد: آمار ثبت وفات نیز در اردیبهشت ماه سال جاری 531 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد رشد داشته است.

این مسئول از کاهش چهار و نیم درصدی آمار ازدواج در این شهرستان در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و بیان کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری هزار و 770 مورد ازدواج در شهرستان کرج ثبت شده است.

محرابی افزود: همچنین در ماه گذشته 462 مورد طلاق در شهرستان ثبت شده است.

رئیس ثبت احوال شهرستان کرج خاطرنشان کرد: در ماه گذشته پنج هزار و 840 نفر در شهرستان کرج برای کارت ملی درخواست داده اند، ضمن اینکه در ماه یادشده چهار هزار و 532 نفر کارت ملی گرفته اند.