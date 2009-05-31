  1. استانها
  2. تهران
۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۰۸

در اردیبهشت ماه سال جاری؛

ثبت ولادت در شهرستان کرج 5.5 درصد رشد داشت

ثبت ولادت در شهرستان کرج 5.5 درصد رشد داشت

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس ثبت احوال شهرستان کرج از رشد 5.5 درصدی آمار ثبت ولادت در این شهرستان در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

محمود محرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: آمار ثبت ولادت در شهرستان کرج در اردیبهشت ماه سال جاری نیز دو هزار و 241 مورد بوده است.

وی ادامه داد: آمار ثبت وفات نیز در اردیبهشت ماه سال جاری 531 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد رشد داشته است.

این مسئول از کاهش چهار و نیم درصدی آمار ازدواج در این شهرستان در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و بیان کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری هزار و 770 مورد ازدواج در شهرستان کرج ثبت شده است.

محرابی افزود: همچنین در ماه گذشته 462 مورد طلاق در شهرستان ثبت شده است.

رئیس ثبت احوال شهرستان کرج خاطرنشان کرد: در ماه گذشته پنج هزار و 840 نفر در شهرستان کرج برای کارت ملی درخواست داده اند، ضمن اینکه در ماه یادشده چهار هزار و 532 نفر کارت ملی گرفته اند.

کد مطلب 887956

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها