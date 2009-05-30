اقتصاد متکی بر نفت قدرت کاذب ایجاد می کند/ دانشگاه باید مشکلات را ریشه یابی کند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، افشین فراهان چی ظهر شنبه درمناظره انتخاباتی که ظهر شنبه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار شد، افزود: قدرت دولت به نفت وابسته است و اگر این قدرت از دولت سلب شود ریشه اقتدارگرایی نیز خشک می شود.

وی تصریح کرد: جداسازی نفت از دولت از برنامه های اصلی کروبی پس از پیروزی در انتخابات است.

فراهان چی کرامت انسانی را یکی دیگر از برنامه های محوری کروبی بیان کرد و افزود: کروبی در صدد نیست که افراد را طبقه بندی کند چرا که معتقد است استفاده از همه امکانات کشور به طور مساوی، حق تمامی مردم کشور است حتی اگر عقایدشان با عقاید نظام یکی نباشد.

این حامی کروبی در خصوص نگاه دانشگاه به مسائل مختلف همچون نبود امنیت، تغییر مدیریت و فقر اظهار داشت: نگاه به این گونه مسائل به صورت روبنایی است در صورتی که نگاه دانشگاه باید زیربنایی بوده و به دنبال ریشه یابی مشکلات باشد.

فراهان چی گفت: در مدت 30 سال گذشته هیچ کس راجع به اینکه نقش دانشگاه در برابر مشکلات جامعه چیست صحبت نکرد در حالی که دانشگاه محل تولید علم است و باید نظر خود را به عنوان بخش علمی به جامعه تحمیل کند.

نماینده ستاد کروبی در این مناظره ادامه داد: در حوزه علوم انسانی ده ها مشکل وجود دارد و افرادی در خانه خود نشسته و تصمیمات خلق الساعه می گیرند اما در بسیاری از کشورهای جهان دانشگاه سرنوشت ساز است، بنابراین هر دولتی که روی کار می آید باید از دانشگاه کمک بگیرد.

وی در خصوص تفاوت بین کروبی و خاتمی نیز اظهار داشت: کروبی هم شان بسیاری از مراکز قدرت در کشور است و قدرت مذاکره با قدرتهای پنهان کشور را دارد.

جریان دانشگاهی باید منتقد باشد

نماینده ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد در استان همدان نیز در این مناظره اظهار داشت: جریان دانشگاهی و آکادمیک باید منتقد باشد.

مهدی امام قلی به پشت پرده انتخابات اشاره کرد و گفت: در انتخابات امروز فردی جز هاشمی در پشت پرده قرار ندارد و 22 خرداد امسال دور سوم رقابت هاشمی و احمدی نژاد رقم می خورد. وی ادامه داد: امروز بار دیگر تمامی لابی ها و رسانه ها پروژه نقد احمدی نژاد را تشکیل داده اند.

امام قلی به رنگ های مطرح شده توسط ستادها نیز اشاره کرد و گفت: انقلاب های مخملی در قرقیزستان و گرجستان با نمادهای رنگی اتفاق افتاد و آنها نیز حامل پیام تغییر وضعیت بحرانی کشور خود بودند.

این حامی احمدی نژاد تشکیل کمیته صیانت از آرا را تشکیل کمیته خیانت به آرا برشمرد و گفت: به این وسیله به شعور مردم نیز خیانت می شود.

امام قلی اعمال استراتژی نفی سلطه را بخشی از برنامه های احمدی نژاد در سیاست خارجی بیان کرد و اظهار داشت: در سیاست داخلی و بخش اقتصادی مقابله با دانه درشت های مفاسد اقتصادی در دستور کار قرار دارد.

اقتصاد گداپرور پرتگاه کشور است

مسئول ستاد مرکزی دانشجویان حامی محسن رضایی نیز در این مناظره به بیان دیدگاه های نامزد مورد حمایت خود پرداخت و گفت: دانشجو به عنوان قشر متفکر جامعه محسوب می شود بنابراین باید به فکر کشور نه دیدگاه های سیاسی بود.

مالک برازجانی اظهار داشت: نگاه محسن رضایی به روز سوم خرداد است همان روزی که همه اقشار برای آزادی خرمشهر حرکت کردند و رضایی امروز نیز با همان دید وارد صحنه شده است تا کشور را نجات دهد. وی اقتصاد گداپروری را برای کشور پرتگاه برشمرد که رضایی برای جلوگیری از سقوط ایران به این پرتگاه آمده است.

وی ادامه داد: محسن رضایی وارد عرصه رقابت شده است تا بگوید بر خلاف شعارها انتقال مدیریت از نسل اول به دوم و سوم انجام نشده است در زمان دولت نهم تنها یک حلقه مشاوران جوان تشکیل شده و به انتقال مدیریت نپرداخته اند.

برازجانی عبور از بن بست اصولگرایی و روی کار آمدن مدیران 35 ساله را از برنامه های رضایی برشمرد و گفت: محسن رضایی منادی آرامش و ناجی اقتصاد ملی است.

موسوی دلایل عملگرایانه برای رفع مشکلات کنونی کشور دارد

نماینده ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان همدان و مسول ستاد دانشجویی اظهار داشت: موسوی کاندیدای منتقد وضعیت موجود است و دلایل عملگرایانه برای این وضعیت و رفع مشکلات دارد.

نوید لطیفی ادامه داد: آنچه که باعث شکسته شدن سکوت 20 ساله شد وجود تمامی نابسامانی های موجود در عرصه های مختلف کشور است. وی دلیل عدم امنیت در جامعه امروز را محصول ماجراجویی های دولت در عرصه سیاست خارجی برشمرد.

لطیفی گفت: زمانی که دولت به جای اینکه شرکای خود را از میان کشورهای منطقه انتخاب کند آنها را از بین کشورهای آمریکای لاتین برمی گزیند و به منطقه بی توجه است مشکلات عدیده ای به وجود می آید.وی در خصوص رنگ سبز استفاده شده توسط حامیان موسوی نیز اظهار داشت: بزرگترین اتفاق انتخابات امروز استفاده از رنگ سبز بوده که نشانه تحول خواهی استفاده کنندگان آن است.

لطیفی تصریح کرد: رنگ سبز متعلق به افرادی است که می خواهند فضای تخریب امروز تغییر کند و با این رنگ از نامزدی که خواستار چنین تغییری است حمایت می کنند.

این حامی موسوی گفت: توزیع نقدی پول نفت از برنامه های میرحسین موسوی نیست و به استفاده بیش از اندازه از حساب صندوق ذخیره ارزی نیز انتقاد نداریم چرا که این حساب باید بر پایه اجرای طرح های بزرگ باشد و درآمدهای نفتی در حوزه تولید هزینه شود.

لطیفی ادامه داد: هم اکنون از وضعیت موجودی حساب صندوق ذخیره ارزی اطلاعات واقعی وجود ندارد و آنچه که مطرح می شود وجود منفی 15 میلیارد دلار ذخیره ارزی در این صندوق است.وی گفت: امروز دفاع از میرحسین دافع از اصلاحات است چرا که احزاب اصلاح طلب حامی موسوی هستند.