30 درصد از تدوین "حوالی اتوبان" تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین این فیلم سینمایی از یک ماه و نیم‌ پیش شروع شده و همچنان ادامه دارد. به زودی با انتخاب صداگذار، صداگذاری اولین فیلم سینمایی سیاوش اسعدی شروع می‌شود تا این فیلم برای نمایش در سیزدهمین جشن خانه سینما آماده شود.

نورا هاشمی در نمایی از "حوالی اتوبان"

شهاب حسینی، گلچهره سجادیه، بهناز جعفری، نورا هاشمی، افشین سنگ‌چاپ، نسرین ایرانپور، سعید قره‌خانلو، مهدی صبایی وملیحه نیکجومند بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه "حوالی اتوبان" را سعید نعمت‌الله بر اساس طرحی از اسعدی نوشته است.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از مشاور کارگردان: کیانوش عیاری، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: محمدهادی کاویانی، مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، طراح صحنه و لباس: مجید نیامراد و سیاوش اسعدی، جلوه‌های ویژه: رضا ترکمان، صدابرداران: امین میرشکاری،سعید احمدی، طراح چهره‌پردازی: اعظم بیات، موسیقی: بامداد بیات، ترانه: امیرمسعود میردامادی، خواننده: پوریا ساوجی، عکاس: حمزه اولیا‌زاده، روابط عمومی: افشین رضایی.