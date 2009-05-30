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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۵۹

یک تن مواد مخدر در کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: طی هفته گذشته ماموران نیروی انتظامی در کرمان موفق به کشف هزار و 79 کیلوگرم مواد مخدر شدند.

جانشین قرارگاه عملیلتی نصر در استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: طی 48 ساعت گذشته در استان کرمان ماموران نیروی انتظامی موفق به کشف 729 کیلوگرم مواد مخدر شدند.

سرهنگ ناصر ملک قاسمی عنوان کرد: این میزان مواد مخدر شامل 487 کیلوگرم حشیش و 242 کیلوگرم تریاک است که توسط گردان تکاوری 103 شهید زنده روح شهرستان جیرفت کشف شده اند.

وی گفت: قاچاقچیان قصد داشتند این مواد مخدر را با استفاده از 16 راس چهارپا از ارتفاعات جنوب استان کرمان به هرمزگان منتقل کنند.

همچنین فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بم نیز از کشف 350 کیلو و 200 گرم تریاک در بازرسی از یک دستگاه خودرو خبر داد.

سرهنگ عباس ابراهیمی افزود: در همین رابطه دو نفر متهم دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

کد مطلب 887969

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