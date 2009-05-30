کتابهای دینی رتبه دوم نشر را کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، از این تعداد کتاب 53 عنوان چاپ نخست و 46 عنوان نیز تجدید چاپ شده‌اند.

شمارگان متوسط انتشار کتابهای دینی در این هفته 4717 نسخه و متوسط صفحات آنها نیز 350 صفحه بوده است.

بیشترین شمارگان، ویژه کتاب "القرآن کریم" اثر آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی بوده که از سوی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی با 200 هزار نسخه چاپ نخست در 370 صفحه و کمترین صفحات نیز برای کتاب "گزیده‌ای از نهج البلاغه" علیرضا ملکیان با 16 صفحه و 500 نسخه بوده است.

در مقایسه ای بین آمار نشر فروردین و اردیبهشت مشخص می شود تعداد عناوین کتابهای منتشر شده در حوزه دین، 493 عنوان کتاب در فروردین و 512 عنوان در اردیبهشت بوده که از میان کتابهای منتشره در اردیبهشت 88، 234 عنوان چاپ نخست و 278 عنوان تجدید چاپ بوده اند.

طی هفته آخر اردیبهشت رتبه اول نشر متعلق به حوزه ادبیات بوده است .

