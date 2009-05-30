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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۵۱

در هفته پایانی اردیبهشت؛

کتابهای دینی رتبه دوم نشر را کسب کردند

کتابهای دینی رتبه دوم نشر را کسب کردند

در هفته پایانی اردیبهشت ماه نشر کتابهای دینی با 99 عنوان کتاب رتبه دوم را کسب کرد که از این تعداد 74 عنوان تألیف و 25 عنوان نیز ترجمه بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از این تعداد کتاب 53 عنوان چاپ نخست و 46 عنوان نیز تجدید چاپ شده‌اند.

شمارگان متوسط انتشار کتابهای دینی در این هفته 4717 نسخه و متوسط صفحات آنها نیز 350 صفحه بوده است.

 بیشترین شمارگان، ویژه کتاب "القرآن کریم" اثر آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی بوده که از سوی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی با 200 هزار نسخه چاپ نخست در 370 صفحه و کمترین صفحات نیز برای کتاب "گزیده‌ای از نهج البلاغه" علیرضا ملکیان با 16 صفحه و 500 نسخه بوده است.

در مقایسه ای بین آمار نشر فروردین و اردیبهشت مشخص می شود تعداد عناوین کتابهای منتشر شده در حوزه دین، 493 عنوان کتاب در فروردین و 512 عنوان در اردیبهشت بوده که از میان کتابهای منتشره در اردیبهشت 88،  234 عنوان چاپ نخست و 278 عنوان تجدید چاپ بوده اند.

طی هفته آخر اردیبهشت رتبه اول نشر متعلق به حوزه ادبیات بوده است .

کد مطلب 887970

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