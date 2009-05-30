اندیشه های امام برای نسل سوم جامعه بیشتر شناسانده شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدی ظهر شنبه در جلسه ستاد پشتیبانی ارتحال امام خمینی (ره) در استانداری افزود: استکبار ستیزی مهم ترین ویژگی امام راحل بوده که باید فرهنگ امام در سطح بین المللی توامان با آرمان های ایشان اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: حضور جوانان در بیستمین سالگرد ارتحال معمار کبیر انقلاب موجبات ترویج این فرهنگ را در دامنه ای وسیع تر فراهم خواهد کرد.

معاون استاندار مازندران با اشاره به اینکه مشکلی برای اعزام افراد و مشتاقان به مراسم ارتحال امام وجود ندارد، تصریح کرد: پیش بینی اعزام 432 هزار نفر از مازندران به بهشت زهرا شده است.

جمشیدی با بیان اینکه برای نخستین بار سهیمه مناطق محروم روستایی برای اعزام در مازندران در نظر گرفته شده است، یادآور شد: کاروان های اعزامی به بهشت زهرا از ساعت 16 عصر سیزدهم خرداد ماه رهسپار می شوند.

مدیرکل ارشاد مازندران نیز در سخنانی با تاکید بر رعایت اخلاق انتخاباتی و رسانه ای از سوی نشریات استان در تبلیغات نامزدها از نامزدها و حامیان آنان خواست تا در سخنرانی های خود سجایا و برکات امام خمینی (ره) و ولایت فقیه را برای جامعه بازگو کنند.

محمد اسماعیل امامزاده افزود: اتکای صرف نامزدها تنها در قانونگرایی خلاصه می شود که باید ضمن احیاء آرمان های امام نسبت به رعایت اخلاق انتخاباتی و حضور پرشور مردم تلاش کنند.