موسوی در صورت مشارکت حداکثری مردم برنده انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سخنگوی ستاد مردمی میرحسین در استان گیلان عصر شنبه در مصاحبه مطبوعاتی در رشت، اظهار داشت: نتایج نظرسنجی ها در استان گیلان بیانگر این است که 70 درصد مردم به میرحسین موسوی رای خواهند و آرای رقیب کمتر از30 درصد در استان است.

وی با اعلام اینکه موسوی شرایط کنونی را مناسبترین زمان برای ورود به عرصه انتخابات دانسته است، عنوان کرد: وی سالهای گذشته نیز می توانست در انتخابات شرکت کند اما ورود به عرصه سیاست نیاز به یکسری محاسبات دارد.

ملک اخلاق ادامه داد: موسوی با درک عمیق بر روی آرایش و شکل گیری نیروها و با شناختی که به مسائل سیاسی و اقتصادی دارد زمان حاضر را مناسبترین زمان برای ورود به این عرصه دانست.

وی با بیان اینکه تاثیر شرایط انتخابات از مناطق بزرگ به سوی مناطق کوچک به صورت آبشاری سرریز می شود، بیان داشت: در حال حاضر با توجه به روابط نزدیک روستاها و شهرها در گیلان انتظار حضور گسترده 70 درصدی مردم در انتخابات فراهم شده است.

سخنگوی ستاد موسوی در گیلان خاطرنشان کرد: میرحسین موسوی به دنبال فرهنگ دولتی نیست بلکه به دنبال دولت فرهنگی است زیرا در فرهنگ دولتی الگوها از بالا تعریف می شوند و الزام به اجرای آن وجود دارد اما در دولت فرهنگی آسیب شناسی و ریشه یابی موضوعات مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

ملک اخلاق در ادامه با اعلام اینکه نسل سوم خیلی سریع با اندیشه ها و عملکرد میرحسین موسوی آشنا شده اند، یادآور شد: آشنایی بیشتر جوانان با اندیشه ها و عملکرد موسوی تاثیر بسیار مثبتی بر انتخابات خواهد داشت.