به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش چهارروزه بنا است کتاب جدید چارلز تیلور "یک زمانه سکولار" به بحث گذاشته شود. تیلور از طرفداران همیشگی حضور دین در زندگی جمعی بشر است.

چارلز تیلور (متولد ۵ نوامبر ۱۹۳۱) فیلسوف سیاسی، اجتماعی و تاریخی، اهل مونترآل کانادا است. وی از جمله شارحان هگل و منتقد مدرنیته است و برخی او را در جرگهٔ اجتماع‌گرایان قرار داده‌اند.

تیلور استاد فلسفه دانشگاه مک‌گیل کانادا است و در سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۸۹ کتاب‌های «هگل» و «منابع خودشناسی» را نوشته است. او کاتولیک است و اعتقاد دارد بدون وجود خدا زندگی معنایی ندارد.

وی در سال ۲۰۰۷ برندهٔ جایزهٔ ۱٫۵ میلیون دلاری تمپلتون برای تحقیق و پیرامون واقعیت‌های معنوی و تقریب میان ادیان و در سال ۲۰۰۸ برندهٔ جایزهٔ سالانهٔ بنیاد کیوتو برای تلاش در زمینهٔ فلسفه و هنر شد.