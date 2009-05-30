به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت مدیره کانون برابر رسالتی که در دفاع از حقوق بیماران هموفیلی دارد، چاره‌ای به جز توصیه به عدم مصرف این داروها به بیماران هموفیلی ندارد. بی تردید شرایط سختی در مقابل بیماران هموفیلی نیازمند به فاکتور 8 در روزهای آتی در پیش روست که مسئولیت آن متوجه کسانی است که فارغ از اصول اولیه کارشناسی و فارغ از اصول شناخته شده علمی در رابطه با سلامت و کیفیت فاکتور 8 اقدام به وارد نمودن فاکتور 8 بدون تاییدیه بین المللی نموده ‌اند. هیئت مدیره کانون از مسئولین وزارت بهداشت درخواست می نماید با توجه به در دستور کار بودن تولید فاکتور 8 ایرانی در رابطه با اخذ تاییدیه‌های بین المللی آن اقدام نمایند. ما اعتقاد داریم تایید داروها از نظر سلامت و کیفیت و هزاران متغیر دیگر صرفاً از طریق سازمانهای بین‌المللی تخصصی میسر است.

این داورهای ساخت کره که کاملاً فاقد امکانات تزریق برای بیماران است از این نظر نیز بیماران را گرفتار مشکلات عدیده‌ای می‌نماید البته این نقیصه اساساً با مشکل مطرح شده در بالا قابل قیاس نیست و صرف بررسی موضوع از این زاویه به آن دلالت دارد که افرادی که این محصول را انتنخاب نموده‌اند اساساً با بیماری هموفیلی و نیازهای یک بیمار هموفیلی برای استفاده از فاکتور 8 آشنا نبوه‌اند. این در حالی است که در سالهای اخیر وبه لطف حسن توجه مدیران ارشد بهداشتی و درمانی کشور همیشه سطح کمی و کیفی درمان بیماران هموفیلی در کشور مثال زدنی بوده و مایه افتخار و ذکر مکرر نام ایران به نیکی در مجامع بین المللی بوده است. لیکن ورود این محصولات که واضحاً در سطح پایین تری از لحاظ استانداردهای بین المللی به سر می‌برد و تا کنون به جز کشور تولید کنننده تنها در کشورهایی مصرف شده است که از نظر درمان هموفیلی در مراحل بسیار ابتدایی به سر می‌برند، واضحاً باعث کاهش کییفیت درمان بیماران ایرانی شده و بیماران ایرانی را در معرض محصولات پلاسمائی کشوری تازه قرار می‌دهد که سابقه صدور چنین محصولاتی را به ایران داشته است.

به نظر می‌رسد قیمت پایین فاکتور 8 ساخت کره در مقایسه با فاکتورهای 8 دارای تاییدیه بین المللی اساسی ترین انگیزه معاونت دارویی وزارت بهداشت برای وارد نمودن این دارو به ایران بوده است.

متاسفانه وزارت بهداشت در یک استحاله فکری شگفت ‌آور در دو سال گذشته فارغ از عوارض و مشکلاتی که داروهای فاقد مجوز بین المللی می تواند برای بیماران و سیستم بهداشت و درمان کشور ایجاد نماید اقدام به این عمل غیراصولی نموده است. نکته تاسف‌آورتر این است که معاونت دارویی وزارت بهداشت کاملاً از حساسیتهای جامعه‌ هموفیلی ایران دررابطه با عدم مصرف این قبیل داروها مطلع و به عواقب چالش برانگیز آن نیز آگاهی کامل داشته است.