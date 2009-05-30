میادین عرضه مصالح ساختمانی در مازندران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدمحمد کریمی بعد از ظهر شنبه در جلسه‌ تامین مصالح ساختمانی غرب استان گفت: معادن یکی از مزیتهای استان است که باید با مدیریت صحیح و کارآمد، استفاده از این ذخایر ساماندهی شود.

کریمی اظهار داشت: برای هر شهرستان از محمودآباد تا رامسر حداقل یک معدن کوهی و یک معدن تامین شن و ماسه مورد نیاز است که سازمان صنایع و معادن استان باید ظرف یکماه متقاضیان هر دو معدن در غرب استان را با هماهنگی فرمانداری ‌ها انتخاب کرده و اقدامات لازم در این زمینه را به عمل آورد.

وی افزود: همه معادن فعال و آنهایی که در آینده موفق به اخذ مجوز از سوی دفتر فنی استانداری یا سازمان صنایع و معادن استان می‌شوند، باید با هماهنگی سازمان نظام مهندسی یک مسئول فنی داشته باشند که علاوه بر رعایت مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی موجب اشتغالزایی تعدادی از جوانان تحصیلکرده این رشته شوند.

استاندار بر رعایت اصول فنی در تنظیم قرارداد‌های برداشت از رودخانه‌ها تاکید کرد و گفت: برداشت از رودخانه ‌ها و ساماندهی آن محل پس از خاتمه کار باید با نظارت کاشناسان فنی صورت پذیرد.

وی افزود: برای ساماندهی رودخانه‌ها مطالعات لازم انجام شده و با برآورد هزینه و پیگیری فرمانداران عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.



کریمی از احداث میدان عرضه مصالح ساختمانی در همه شهرهای استان خبر داد و بیان کرد: این میادین به ‌منظور کنترل قیمت مصالح در بازار و دسترسی آسانتر مردم به آن با همکاری شهرداری ‌ها، فرمانداری ‌ها، سازمان همیاری ‌ها و دفتر فنی استانداری ظرف یکماه انجام می ‌‌شود.

وی خاطرنشان کرد: متولیان صدور مجوز معدن در مورد معادنی که با پیمانکار قرارداد دارند، پس از اتمام پروژه پرونده آن را بسته و با تنظیم قرارداد جدید در اختیار متقاضیان واجد شرایط دیگر قرار دهند.