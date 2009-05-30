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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۳۷

میادین عرضه مصالح ساختمانی در مازندران راه اندازی می شود

میادین عرضه مصالح ساختمانی در مازندران راه اندازی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران از احداث میادین عرضه مصالح ساختمانی در تمامی شهرهای استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدمحمد کریمی بعد از ظهر شنبه در جلسه‌ تامین مصالح ساختمانی غرب استان گفت: معادن یکی از مزیتهای استان است که باید با مدیریت صحیح و کارآمد، استفاده از این ذخایر ساماندهی شود.

کریمی اظهار داشت: برای هر شهرستان از محمودآباد تا رامسر حداقل یک معدن کوهی و یک معدن تامین شن و ماسه مورد نیاز است که سازمان صنایع و معادن استان باید ظرف یکماه متقاضیان هر دو معدن در غرب استان را با هماهنگی فرمانداری ‌ها انتخاب کرده و اقدامات لازم در این زمینه را به عمل آورد.

وی افزود: همه معادن فعال و آنهایی که در آینده موفق به اخذ مجوز از سوی دفتر فنی استانداری یا سازمان صنایع و معادن استان می‌شوند، باید با هماهنگی سازمان نظام مهندسی یک مسئول فنی داشته باشند که علاوه بر رعایت مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی موجب اشتغالزایی تعدادی از جوانان تحصیلکرده این رشته شوند.

استاندار بر رعایت اصول فنی در تنظیم قرارداد‌های برداشت از رودخانه‌ها تاکید کرد و گفت: برداشت از رودخانه ‌ها و ساماندهی آن محل پس از خاتمه کار باید با نظارت کاشناسان فنی صورت پذیرد.

وی افزود: برای ساماندهی رودخانه‌ها مطالعات لازم انجام شده و با برآورد هزینه و پیگیری فرمانداران عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
 
کریمی از احداث میدان عرضه مصالح ساختمانی در همه شهرهای استان خبر داد و بیان کرد: این میادین به ‌منظور کنترل قیمت مصالح در بازار و دسترسی آسانتر مردم به آن با همکاری شهرداری ‌ها، فرمانداری ‌ها، سازمان همیاری ‌ها و دفتر فنی استانداری ظرف یکماه انجام می ‌‌شود.

وی خاطرنشان کرد: متولیان صدور مجوز معدن در مورد معادنی که با پیمانکار قرارداد دارند، پس از اتمام پروژه پرونده آن را بسته و با تنظیم قرارداد جدید در اختیار متقاضیان واجد شرایط دیگر قرار دهند.

کد مطلب 887983

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