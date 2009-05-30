قلعه نویی یکشنبه در اصفهان / سپاهان اوایل تیرماه به ترکیه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان فردا (یکشنبه) و برای بازدید از کمپ صفائیه، امکانات باشگاه از جمله زمین‌های تمرین و سالن‌های بدنسازی راهی اصفهان می شود.

همچنین قرار است تمرینات تیم فوتبال سپاهان اصفهان از روز هجدهم خردادماه آغاز شود و این مربی در مدت حضورش در این شهر ضمن برنامه ریزی برای آماده سازی این تیم، با بازیکنان مدنظر خود و باشگاه مذاکره خواهد کرد.

از سوی دیگر قرار است تیم فوتبال سپاهان در طول برنامه آماده سازی اردویی 12 روزه ای را در ترکیه برگزار کند، اردویی که به احتمال زیاد از 5 تیرماه تا 17 تیرماه برگزار خواهد شد.