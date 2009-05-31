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۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۰۰

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: آموزه‌های قرآن کریم و تذکرات و تأکیدات معصومین همواره در موارد و موقعیتهای مختلف بهترین راهنما برای بشریت بوده و چون نسیمی زندگی‌بخش، روح انسان را نوازش می‌دهند .

آیات امروز:

وَمَا بِکُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّکُمُ الضُّرُّ فَإِلَیْهِ تَجْأَرُونَ . ثُمَّ إِذَا کَشَفَ الضُّرَّ عَنکُمْ إِذَا فَرِیقٌ مِّنکُم بِرَبِّهِمْ یُشْرِکُونَ.

و آنچه از نعمتها در دسترس شماست از خداست ، آنگاه چون آسیبى مانند سلب نعمتبه شما رسد ، ناله و فریادتان را به التماس و زارى به درگاه او بلند می  کنید . سپس هنگامی که آسیب را از شما برطرف کند بر خلاف انتظار گروهى از شما به پروردگارشان شرک می  آورند .

سوره نحل، آیات 53 و 54

ذکر روز یکشنبه:

حدیث امروز:

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

لیس شیء أثقل فی المیزان من خلق حسن .

در میزان اعمال ، چیزی سنگین تر از خوی نیک نیست .

مسند احمد ، مسند القبائل ، ح 26256

کد مطلب 887986

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