آیات امروز:

وَمَا بِکُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّکُمُ الضُّرُّ فَإِلَیْهِ تَجْأَرُونَ . ثُمَّ إِذَا کَشَفَ الضُّرَّ عَنکُمْ إِذَا فَرِیقٌ مِّنکُم بِرَبِّهِمْ یُشْرِکُونَ.

و آنچه از نعمتها در دسترس شماست از خداست ، آنگاه چون آسیبى مانند سلب نعمتبه شما رسد ، ناله و فریادتان را به التماس و زارى به درگاه او بلند می کنید . سپس هنگامی که آسیب را از شما برطرف کند بر خلاف انتظار گروهى از شما به پروردگارشان شرک می آورند .

سوره نحل، آیات 53 و 54

ذکر روز یکشنبه:

حدیث امروز:

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

لیس شیء أثقل فی المیزان من خلق حسن .

در میزان اعمال ، چیزی سنگین تر از خوی نیک نیست .

مسند احمد ، مسند القبائل ، ح 26256