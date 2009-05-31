آیات امروز:
وَمَا بِکُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّکُمُ الضُّرُّ فَإِلَیْهِ تَجْأَرُونَ . ثُمَّ إِذَا کَشَفَ الضُّرَّ عَنکُمْ إِذَا فَرِیقٌ مِّنکُم بِرَبِّهِمْ یُشْرِکُونَ.
و آنچه از نعمتها در دسترس شماست از خداست ، آنگاه چون آسیبى مانند سلب نعمتبه شما رسد ، ناله و فریادتان را به التماس و زارى به درگاه او بلند می کنید . سپس هنگامی که آسیب را از شما برطرف کند بر خلاف انتظار گروهى از شما به پروردگارشان شرک می آورند .
سوره نحل، آیات 53 و 54
ذکر روز یکشنبه:
حدیث امروز:
پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
لیس شیء أثقل فی المیزان من خلق حسن .
در میزان اعمال ، چیزی سنگین تر از خوی نیک نیست .
مسند احمد ، مسند القبائل ، ح 26256
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