جاده هراز از 13 خرداد تا 3 تیرماه مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر در ساری، اجرای عملیات راهداری و رفع نقص و ایجاد شبکه روشنایی تونل تکاور علت مسدود شدن این محور اعلام شده است.

مرکز اطلاعات راه های مازندران از همه رانندگان وسایل نقلیه خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از جاده فیروزکوه و کندوان تردد کنند.

همچنین بر اساس اطلاعات راه های استان، محور کندوان از سمت کرج نیز در روزهای یکشنبه 10 و دوشنبه 11 خرداد از ساعت شش صبح تا 17 عصر مسدود است.

علت مسدود کردن محور کرج - چالوس در روزهای یادشده پاکسازی و رهاسازی سنگهای معلق در منطقه دربند و هفت براداران است.

مازندران از طریق سه محور کندوان، هراز و سوادکوه با پایتخت در ارتباط است.