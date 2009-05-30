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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۵۰

جاده هراز از 13 خرداد تا 3 تیرماه مسدود است

ساری - خبرگزاری مهر: جاده هراز 13 خرداد تا سوم تیر در روزهای شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 22 تا پنج صبح روز بعد مسدود می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر در ساری، اجرای عملیات راهداری و رفع نقص و ایجاد شبکه روشنایی تونل تکاور علت مسدود شدن این محور اعلام شده است.

مرکز اطلاعات راه های مازندران از همه رانندگان وسایل نقلیه خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از جاده فیروزکوه و کندوان تردد کنند.

همچنین بر اساس اطلاعات راه های استان، محور کندوان از سمت کرج نیز در روزهای یکشنبه 10 و دوشنبه 11 خرداد از ساعت شش صبح تا 17 عصر مسدود است.

علت مسدود کردن محور کرج - چالوس در روزهای یادشده پاکسازی و رهاسازی سنگهای معلق در منطقه دربند و هفت براداران است.

مازندران از طریق سه محور کندوان، هراز و سوادکوه با پایتخت در ارتباط است.

کد مطلب 887988

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