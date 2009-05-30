وزیر بازرگانی عراق بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، نیروهای امنیتی عراق در پی صدور حکم بازداشت عبدالفلاح السودانی به اتهام فساد مالی وی را در فرودگاه بین المللی بغداد بازداشت کردند.

وی صبح امروز به همراه همسر خویش به دبی سفر کرده بود که مسئولان امنیتی عراق به دلیل صدور حکم بازداشت وی خواستار بازگشت هواپیما شدند.

نیروهای عراقی به محض فرود هواپیمای حامل السودانی در فرودگاه بغداد وی را بازداشت کردند.

عبدالفلاح السودانی به اتهام اختلاس در اقلام خوراکی از سوی پارلمان عراق استیضاح شده بود.

سازمان دیده بان فساد مالی و اداری در سال 2008 در گزارشی اعلام کرد که عراق پس از سومالی و میانمار دارای بالاترین فساد مالی و اداری در جهان به شمار می رود.