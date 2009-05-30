امکان ساخت منوریل در ۷۰ درصد مسیر طرح جامع وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر٬ مدیر عامل شرکت راهآهن شهری تهران و حومه (مترو) در مراسم افتتاح ایستگاه متروی میدان انقلاب، با بیان این مطلب گفت: با افتتاح این ایستگاه 14 کیلومتر از خط چهار متروی تهران کامل میشود و امیدواریم با توجه به سرعت پروژه تا پایان سال 89 و ابتدای سال 90، 20 کیلومتر متروی خط چهار به پایان برسد.
محسن هاشمی افزود: در کل مسیر خط چهار متروی تهران تاکنون 260 میلیارد تومان هزینه شده است که 120 میلیارد تومان آن به علاوه 35 میلیون یورو اعتبار خارجی مربوط به هفت کیلومتر در فاصله میدان انقلاب تا میدان شهدا میشود.
مدیر عامل شرکت مترو ادامه داد: با توجه به هزینههای انجام شده در متروی تهران تاکنون میتوان گفت که متروی تهران نسبت به قیمتهای جهانی، ارزان ساخته میشود.
هاشمی همچنین در حاشیه مراسم به خبرنگاران گفت: کامل شدن پروژه به معنای 100 درصدی آن برای افتتاح و بهرهبرداری مد نظر نیست و پس از آن که تعدادی کافی واگن برای حرکت در مسیر در شرایط استاندارد و ایمن فراهم باشد و ایستگاه به مرحله لازم برای تردد شهروندان برسد، آن را افتتاح میکنیم.
مدیرعامل مترو افزود: نصب پله برقی نیاز به تکمیل شدن بخشهای مختلف ورودی مترو دارد تا با کیفیت لازم نصب شود، به همین دلیل نصب آن را پس از تکمیل ایستگاه انجام میدهیم. روش کار مترو از ابتدا این طور بوده که با تکمیل 75 درصد پروژه، آن را افتتاح میکنیم و بعد سایر نواقص به مرور برطرف میشود. در عین حال همه پیمانکاران ضمانتهای لازم را دارند که ظرف مدت یک سال پس از تحویل در صورت وجود نقص در آن ملزم به برطرف کردن آن هستند.
هاشمی در پاسخ به سئوالی در رابطه با طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران و موضوع گنجاندن منوریل به جای دو خط مترو بیان کرد: سناریوهای جدیدی پس از مذاکرات اعضای شورا و نمایندگان شهرداری با وزارت کشور در جلسات قبل از تصویب طرح جامع مطرح شد که این سناریوها قطعا باید به تصویب شورای شهر تهران و نمایندگان شهرداری میرسید.
خواسته شهرداری در مورد ساخت قطار هوایی موضوعی نیست که دلیل سیاسی داشته باشد و کاملاً کارشناسی است و قطعا افرادی که کمتر نگاه سیاسی داشته باشند، حرفهای ما را میپذیرند.
مدیرعامل مترو ادامه داد: شورای عالی ترافیک کشور، جدای از فعالیت در این دولت یا دولت بعد، شخصیتی حقوقی دارد که نمیتوانند در مورد طرحها و لوایح به صورت خاص و یا موردی برخورد کند.
هاشمی درباره اصرار شهرداری برای ساخت مترو به جای قطار هوایی یا منوریل گفت: در 70 درصد از بخشهای مسیر پیشنهادی طرح جامع، امکان ساخت منوریل و یا قطار هوایی وجود ندارد، چرا که موانع شهری و دکلهای بلند مخابراتی وجود دارد و این موضوع را پیش از این در طرح پیشنهادی مترو اعلام کرده بودیم.
رئیس هیئت مدیره متروی تهران با اشاره بر این که اصراری بر ماندن مترو در زیر زمین نداریم، افزود: حرف ما بر اساس منطق شهرسازی، هزینههای بالای تملک و نیز تاسیسات زیاد شهری در روی زمین است و هیچ توجیه دیگری در مورد این حرف خود نداریم. در عین حال شیب 12 درجه شهر تهران و شیب برخی قسمتهای مسیر پیشنهادی اجازه ساخت ایستگاهها را نمیدهد.
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