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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۲۳

فاطمه آلیا:

منشور اخلاقی توسط ستاد احمدی نژاد تدوین شده است

منشور اخلاقی توسط ستاد احمدی نژاد تدوین شده است

کرمان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم تهران در مجلس گفت: برای سالم بودن تبلیغات در ستاد احمدی نژاد منشور اخلاقی توسط ستاد احمدی نژاد تدوین شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، فاطمه آلیا ظهر شنبه در جمع دانشجویان مرکز تربیت معلم کرمان اظهار داشت: به رغم اقدامات چشمگیر اقتصادی دولت نهم رقبای انتخاباتی به نق زدن و تخریب بخصوص در زمینه اقتصاد روی آورده اند و دست به تخریب می زنند اما هیچ کدام از این انتقادها مستند نیست.

وی همچنین به بی تقوایی سیاسی برخی از رقبا اشاره کرد و گفت: نباید برای کسب تنها چند رای کل نظام را زیر سئوال ببریم.

نماینده مردن تهران در مجلس افزود: بسیاری از موفقیتهای کشور در دولت نهم روی داده است که می توان به پیشرفت 64 درصدی پرونده و فعالیت های هسته ای ایران در طول دولت نهم اشاره کرد.

وی تصریح کرد: تخریب و توهین های ناجوانمردانه رقبا در روزهای اخیر هیچ مبنای مستندی ندارد و بزودی احمدی نژاد در یک مناظره تلویزیونی با سند و مدرک جواب این انتقادات را خواهد داد.

وی عنوان کرد: احمدی نژاد در طول ریاست جمهوری بارها با شجاعت در عرصه های مختلف بین المللی ظاهر شده است و حرف حق را زده است که این مسئله در طول انقلاب تنها توسط شهید رجایی، رهبر معظم انقلاب و احمدی نژاد اتفاق افتاده است.

کد مطلب 887995

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