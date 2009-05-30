منشور اخلاقی توسط ستاد احمدی نژاد تدوین شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، فاطمه آلیا ظهر شنبه در جمع دانشجویان مرکز تربیت معلم کرمان اظهار داشت: به رغم اقدامات چشمگیر اقتصادی دولت نهم رقبای انتخاباتی به نق زدن و تخریب بخصوص در زمینه اقتصاد روی آورده اند و دست به تخریب می زنند اما هیچ کدام از این انتقادها مستند نیست.

وی همچنین به بی تقوایی سیاسی برخی از رقبا اشاره کرد و گفت: نباید برای کسب تنها چند رای کل نظام را زیر سئوال ببریم.

نماینده مردن تهران در مجلس افزود: بسیاری از موفقیتهای کشور در دولت نهم روی داده است که می توان به پیشرفت 64 درصدی پرونده و فعالیت های هسته ای ایران در طول دولت نهم اشاره کرد.

وی تصریح کرد: تخریب و توهین های ناجوانمردانه رقبا در روزهای اخیر هیچ مبنای مستندی ندارد و بزودی احمدی نژاد در یک مناظره تلویزیونی با سند و مدرک جواب این انتقادات را خواهد داد.

وی عنوان کرد: احمدی نژاد در طول ریاست جمهوری بارها با شجاعت در عرصه های مختلف بین المللی ظاهر شده است و حرف حق را زده است که این مسئله در طول انقلاب تنها توسط شهید رجایی، رهبر معظم انقلاب و احمدی نژاد اتفاق افتاده است.