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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۲۱:۲۹

مقام پارلمانی بحرین :

بحرین امنیت ایران را امنیت خود می داند

بحرین امنیت ایران را امنیت خود می داند

مقام پارلمانی بحرین تاکید کرد که کشورش امنیت ایران را امنیت خود می داند و در مقابل فشار قدرتهای بزرگ علیه ایران تسلیم نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صلاح علی محمد نایب رئیس مجلس نواب بحرین روز شنبه با امیدوار رضایی  رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بحرین دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار رضایی با اشاره به سابقه روابط و مشترکات تاریخی، فرهنگی و دینی بین دو کشور گفت: وجود ظرفیت های فراوان برای گسترش هر چه بیشتر مناسبات و همکاری های دو جانبه ، ارتقا روابط در سطوح مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی را می طلبد.

وی در ادامه با تاکید بر توسعه ارتباطات گروههای دوستی پارلمانی افزود: تبادل هیئت های سیاسی و پارلمانی ایران و بحرین می تواند بستر همکاری های هر چه بیشتر دو کشور را در منطقه خلیج فارس و محافل بین المللی فراهم کند.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بحرین با خاطرنشان کردن لزوم وحدت مسلمانان در جهان گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال طرحی هستند که میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عرب اختلاف ایجاد کنند که این موضوع بیداری و هوشیاری ملل اسلامی را می طلبد.

امیدوار رضایی توانمندیهای علمی و تکنولوژیکی کشور ایران را در منطقه و جهان قابل توجه دانست و آمادگی جمهوری اسلامی ایران در انتقال تجارب در این راستا به کشورهای منطقه و فراتر از آن را مورد تاکید قرار داد.

در ادامه این ملاقات صلاح علی محمد نایب رئیس مجلس نواب بحرین، جمهوری اسلامی ایران را کشوری مهم و بزرگ در منطقه و با روابط خوب با بحرین ارزیابی کرد و گفت: بحرین امنیت ایران را امنیت خود می داند و در مقابل فشار قدرتهای بزرگ علیه ایران تسلیم نخواهد شد.

در پایان رئیس گروه دوستی پارلمانی بحرین تشریک مساعی و همکاری گسترده فیمابین در محافل بین المللی، اسلامی و آسیایی را خواستار شد.

 

کد مطلب 887997

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