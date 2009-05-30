به گزارش خبرگزاری مهر، صلاح علی محمد نایب رئیس مجلس نواب بحرین روز شنبه با امیدوار رضایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بحرین دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار رضایی با اشاره به سابقه روابط و مشترکات تاریخی، فرهنگی و دینی بین دو کشور گفت: وجود ظرفیت های فراوان برای گسترش هر چه بیشتر مناسبات و همکاری های دو جانبه ، ارتقا روابط در سطوح مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی را می طلبد.

وی در ادامه با تاکید بر توسعه ارتباطات گروههای دوستی پارلمانی افزود: تبادل هیئت های سیاسی و پارلمانی ایران و بحرین می تواند بستر همکاری های هر چه بیشتر دو کشور را در منطقه خلیج فارس و محافل بین المللی فراهم کند.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بحرین با خاطرنشان کردن لزوم وحدت مسلمانان در جهان گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال طرحی هستند که میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عرب اختلاف ایجاد کنند که این موضوع بیداری و هوشیاری ملل اسلامی را می طلبد.

امیدوار رضایی توانمندیهای علمی و تکنولوژیکی کشور ایران را در منطقه و جهان قابل توجه دانست و آمادگی جمهوری اسلامی ایران در انتقال تجارب در این راستا به کشورهای منطقه و فراتر از آن را مورد تاکید قرار داد.

در ادامه این ملاقات صلاح علی محمد نایب رئیس مجلس نواب بحرین، جمهوری اسلامی ایران را کشوری مهم و بزرگ در منطقه و با روابط خوب با بحرین ارزیابی کرد و گفت: بحرین امنیت ایران را امنیت خود می داند و در مقابل فشار قدرتهای بزرگ علیه ایران تسلیم نخواهد شد.

در پایان رئیس گروه دوستی پارلمانی بحرین تشریک مساعی و همکاری گسترده فیمابین در محافل بین المللی، اسلامی و آسیایی را خواستار شد.