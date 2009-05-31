به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان تعطیلات نیمه خردادماه و با نزدیک شدن به هفته پایانی بهار، سینماها به استقبال اکران تابستان میروند. در سالهای اخیر با نمایش فیلمهای پرمخاطب در این فصل و به دنبال آن استقبال تماشاگران از این فیلمها، سه ماه تابستان به یکی از بهترین فصلهای اکران سینمای ایران تبدیل شده است.
انتظار میرود امسال هم سینمای ایران روزهای پررونقی را در تابستان پشت سر بگذارد. با توجه به استقبالی که از فیلمها در بهار شده پیشبینی میشود نمایش عمومی فیلمها در تابستان هم موفقیتآمیز باشد. از مدتی پیش تهیهکنندگان برای به دست آوردن اکران تابستان تلاش میکنند و این جدال همچنان ادامه دارد.
فیلم سینمایی "درباره الی" به کارگردانی اصغر فرهادی از فیلمهایی است که پس از تعطیلات نیمه خرداد روی پرده میرود. فیلم تازه فرهادی که از امیدهای اکران تابستان است پیش از این قرار بود نوروز اکران شود، اما سرانجام پس از حاشیههای بسیار در فضای پیش آمده به واسطه انتخابات ریاست جمهوری روی پرده میرود.
ترانه علیدوستی در نمایی از "درباره الی"
"درباره الی" که خرس نقرهای بهترین کارگردانی برلین را برای سینمای ایران به ارمغان آورده، داستان سفر چند زوج به شمال است. در این سفر یکی از شخصیتها در دریا غرق میشود و این ماجراهایی را به وجود میآورد. ترانه علیدوستی، شهاب حسینی، گلشیفته فراهانی، مریلا زارعی و مانی حقیقی بازیگران این فیلم هستند که فیلمنامهاش را فرهادی و حقیقی نوشتهاند.
فرهادی پیش از "درباره الی" سه فیلم ساخته که از میان آنها "چهارشنبهسوری" در جذب مخاطب موفقتر از "رقص در غبار" و "شهر زیبا" بوده است. انتظار میرود "درباره الی" یکی از پرمخاطبترین فیلمهای اکران تابستان 88 باشد. این فیلم در گروه سینمایی آفریقا روی پرده میرود.
"هر چی تو بخوای" محمد متوسلانی از دیگر فیلمهای تابستان است. فیلم از مدتی قبل آماده اکران بوده اما شرایط نمایش عمومی آن فراهم نشد. "هر چی تو بخوای" کمدی اجتماعی است که در اکران تابستان فیلمی شبیه آن روی پرده نمیرود و این میتواند برگ برنده متوسلانی باشد که سالهاست از سینمای حرفهای فاصله دارد و شاید مناسبات سینما و سلیقه مخاطب را از یاد برده باشد.
لادن مستوفی، مجید صالحی و حسن شکوهی بازیگران فیلم هستند که پیشتر "آخر هفته" نام داشت. فیلمنامه را خشایار الوند نوشته و داستان درباره رانندهای است که دختری خودرو او را میدزدد. این پانزدهمین فیلم متوسلانی است که "جستجوگر"، "کفشهای میرزا نوروز" و "دو روی سکه" را پس از انقلاب ساخته است. "هر چی تو بخوای" در گروه سینمایی آزادی اکران میشود.
"امشب شب مهتابه" به کارگردانی محمدهادی کریمی یکی دیگر از فیلمهایی است که تابستان امسال روی پرده میرود. فیلمنامه را کریمی نوشته و داستان درباره خواننده جوانی است که آخرین روزهای زندگیاش را میگذراند. فیلم فضایی احساساتی و عاشقانه دارد و روایت عاشقانهای است که به فرجامی تلخ منتهی میشود.
مهناز افشار و دانیال عبادی نقشهای اصلی فیلم را بازی میکنند و احسان خواجهامیری چند ترانه برای دومین فیلم کریمی خوانده است. کریمی که سالها به عنوان فیلمنامهنویس در سینمای ایران فعالیت کرده با ساخت "غیر منتظره" نشان داد تصمیمش برای فیلمسازی جدی است، "امشب شب مهتابه" دومین فیلم این فیلمنامهنویس میتواند جایگاه او را در سینمای حرفهای تثبیت کند.
این فیلم پس از پایان نمایش عمومی "اخراجیها 2" در گروه سینما استقلال روی پرده میرود. پس از پایان نمایش این فیلم که در جشنواره بیست و هفتم روی پرده رفت، "دلخون" محمدرضا رحمانی اکران میشود. رحمانی پیشتر "ستایش" را ساخته که اکران نشده، اما "دلخون" فضایی متفاوت با آن دارد و حضور حامد بهداد و الناز شاکردوست میتواند فضایی بیشتر برای دیده شدن این درام تلخ اجتماعی به وجود آورد.
این فیلم که در جشنواره بیست و هفتم روی پرده رفت داستان مردی است که همسرش را به قتل رسانده و محکوم به مرگ است، اما حضور یک وکیل زن در زندگی این مرد سرنوشت او را تغییر میدهد. بازی بهداد در نقش قاتلی که میتواند همدلی مخاطب را برانگیزد یکی از جذابیتهای این فیلم است.
"دلخون" در شرایطی تابستان اکران عمومی میشود که سهم عمده تولیدات سینمای ایران را فیلمهای کمدی و مفرح تشکیل میدهند. باید دید این فیلم میتواند در جذب مخاطب موفق باشد یا رقابت را به کمدیهای سرگرم کننده واگذار میکند.
"خروس جنگی" به کارگردانی مسعود اطیابی یکی دیگر از فیلمهایی است که تابستان امسال روی پرده میرود. داستان این فیلم درباره زن و شوهری است که جایشان با هم عوض میشوند و این جابجایی موقعیتهای کمیک به وجود میآورد. رضا عطاران، مریلا زارعی، احمد پورمخبر و کیانوش گرامی بازیگران این فیلم کمدی هستند.
"خروس جنگی" پس از "مصائب دوشیزه" دومین فیلم اطیابی است که سال گذشته ساخته شده اما پیش از شروع اکران عمومی نمایشی نداشته است. برگ برنده فیلم عطاران است که با توجه به محبوبیت و شهرتی که دارد میتواند به مهمترین عامل فروش فیلم تبدیل شود.
رضا کیانیان و بابک حمیدیان در نمایی از "خاک آشنا"
"سایه وحشت" اولین فیلم عماد اسدی هم از گزینههای اکران تابستان است. فیلم تجربهای است در ژانر وحشت و فضایی دلهرهآور دارد. با توجه به استقبالی که از "حریم" شده میتوان امیدوار بود این فیلم هم در گیشه با استقبال روبرو شود.
شهاب حسینی، شیلا خداداد و ماهچهره خلیلی در"سایه وحشت" بازی میکنند و داستان درباره زن و شوهری است که در شرایطی ویژه قرار میگیرند و فضایی ترسآور را تجربه میکنند."سایه وحشت" را علیاکبر ثقفی تهیهکرده که تابه حال فیلم پرمخاطبی در کارنامه فیلمسازی خود نداشته است.
"خاک آشنا" به کارگردانی بهمن فرمانآرا هم تابستان امسال روی پرده میرود. فیلم قرار بود در جشنواره بیست و ششم اکران شود اما ممیزی و اصلاحیههای متعدد کارگردان فیلم را بر آن داشت تا از نمایش "خاک آشنا" در جشنواره منصرف شود. در این فاصله فرمان آرا در برابر پرسشهای بیپایان درباره وضعیت فیلمش سکوت کرد و ترجیح داد یک نمایش روی صحنه ببرد.
در نهایت به نظر میرسد مشکل نمایش فیلم حل شده و "خاک آشنا" تابستان روی پرده برود. فیلم مانند "یک بوس کوچولو" رابطه نسل جدید و قدیم را نقد میکند. رضا کیانیان و بابک حمیدی بازیگران اصلی فیلم هستند. فیلمنامه را فرمان آرا درباره ارتباط یک نقاش میانسال و پسری جوان در روستایی آرام و دورافتاده نوشته است. "خاک آشنا" در گروه سینمایی آزادی اکران میشود.
تنوع فیلمهای اکران تابستان این امید را به وجود میآورد که سینمای ایران روزهای خوبی را پیش رو داشته باشد و استقبال مخاطبان از فیلمها در سه ماه گرم تابستان ادامه پیدا کند.
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