به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ژنرال "اطهر عباس" سخنگوی ارتش پاکستان گفت: ارتش دوباره کنترل" مینگورا" را در دست گرفته اما هنوز در حاشیه این شهر فعالیت طالبان ادامه دارد.

اعلام تسلط ارتش پاکستان بر مینگورا می تواند برای دو میلیون نفر ساکنان دره سوات که به دیگر نقاط پاکستان فرار کرده اند، امیدوار کننده باشد. تا پیش از اشغال مینگورا توسط طالبان در حدود سیصد هزار نفر در این شهر زندگی می کردند.

فرار مردم از مناطق دیگر دره سوات در همسایگی مینگورا مثل منطقه "دیر سفلی" و "بونر" به یک بحران انسانی گسترده در پاکستان دامن زده است.

در عملیات ارتش پاکستان در دره سوات در ماه گذشته، هزار و دویست عضو طالبان کشته و 42 عضو این گروه به اسارت در آمده اند. این در حالی است که در این درگیری ها 90 نظامی پاکستانی نیز کشته و 60 نظامی دیگر هم زخمی شده اند.