به گزارش خبرگزاری مهر، "نگاه خورشید" در گروه سیاسی شبکه تهران ویژه ایام ارتحال امام و قیام پانزده خرداد تهیه شده است. در این برنامه به تهیهکنندگی رضا یوسفی مبارزات سیاسی امام (ره) با رژیم طاغوت از سال 1342 به بعد به تصویر کشیده میشود.
گروه اجتماعی شبکه تهران نیز در این ایام دو ویژه برنامه به تهیه کنندگی رضا یوسفی محله تهیه کرده است. برنامه "تا نیایش" به بحث و بررسی شخصیت و آرمانهای امام راحل با حضور کارشناسان میپردازد.
برنامه "نردبان" کاری از گروه کودک و نوجوان شبکه تهران است که برای شناساندن اندیشههای حضرت امام (ره) و قیام پانزده خرداد 42 به کودکان ونوجوانان، دو قسمت ویژه این ایام ساخته است.
انیمیشن "پا به پای آفتاب" که زندگی حضرت امام (ره) را از کودکی تا بزرگسالی به تصویر میکشد 14 خرداد از برنامه تماشاخانه پخش میشود.
برنامههای روتین گروه فرهنگی اجتماعی از جمله صبح تهران، به خانه برمی گردیم، در استان، درشهر و ... در ایام سالگرد رحلت امام و قیام 15 خرداد متناسب با این ایام پخش میشود.
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