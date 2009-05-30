به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "شهر بیدار" 14 خرداد ساعت 14:20 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی مجید جوانمرد و تهیه‌کنندگی محمدرضا ایزدی یکتا تهیه شده و جهانگیر الماسی، شیوا ابراهیمی، پویا امینی، اصغر محبی، حسین معلومی، مرتضی ضرابی و شراره دولت‌آبادی بازی می‌کنند.

داستان فیلم "شهر بیدار" درباره جوانی فیلمساز به نام مسعود است که پدرش از مبارزان زمان انقلاب و رزمندگان دفاع مقدس است. وی با پزشکی به نام هانیه آشنا می‌شود که با مادر و پدربزرگش زندگی می‌کند. پدر مسعود با شنیدن نام پدر هانیه ...

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: عباس مرادیان، دستیار کارگردان: رضا ابوفاضلی، تصویربردار: حسن اسلامی، صدابردار: سعید احمدی، رضا بهارانگیز تدوین، عکاس: لیلا خوشکناز و مدیر تولید: محسن صمدی.

فیلم "نسیم شمال باد جنوب" به تهیه‌کنندگی ایرج محمدی، کارگردانی محمدمهدی عسگرپور و نویسندگی مسعود بهبهانی‌نیا 15خرداد ساعت 30 دقیقه بامداد از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان این فیلم درباره یک نوجوان 15 ساله در بهمن 57 است که در روستایی زیبا به نام درگل از توابع سوادکوه با خانواده‌اش زندگی می‌کند. شوق دیدار امام این نوجوان را با ماجراهایی خاص رو به رو می‌کند. در فیلم "نسیم شمال باد جنوب" اسماعیل خلج، ایمان قربانی، حبیب‌الله یاری و کریم اکبر مبارکه بازی می‌کنند.

فیلم سینمایی "قیام" محصول هندوستان هم جمعه 15 خرداد ساعت 14:20 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی کتان مهتا و بازی امیر خان و رانی موکراجی ساخته شده است.

در خلاصه داستان فیلم "قیام" آمده است: سال 1857 هندوستان تحت سیطره استعمار انگلستان است وانگلستان در هند کمپانی هند شرقی را دایر کرده که دست به اقدامات غیرقانونی و سود آور بسیاری می‌زند و ...