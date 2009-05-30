کاظم اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: مشغول مذاکره و بررسی شرایط چند مربی واجد شرایط هدایت تیم پاس هستیم. در همین راستا با دو مربی داخلی و دو مربی خارجی مذاکراتی داشته‌ایم. امیدوارم هرچه زودتر توافق نهایی با یکی از این گزینه‌ها حاصل شود و کار آماده‌سازی تیم را در اسرع وقت آغاز کنیم.

وی با اشاره به این موضوع که وینگو بگوویچ هم یکی از گزینه‌های هدایت تیم فوتبال پاس همدان است، خاطرنشان کرد: بگوویچ دو فصل تیم پاس را همراهی کرده است. او در کارش نقاط ضعف و قوتی دارد. برای تمدید قرارداد این مربی نظر کمیته فنی و آقای پورحیدری، مدیر فنی تیم مهم است. باید برای تمدید قرارداد بگوویچ اتفاق نظرحاصل شود و اگر شرایطش از سه مربی دیگر که در نظر داریم بهتر باشد، با او قرارداد امضا می کنیم.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان در خصوص برنامه این باشگاه برای تمدید قرارداد بازیکنان گفت: 70 درصد از بازیکنانی که فصل گذشته تیم پاس همدان را همراهی کردند، هنوز با این باشگاه قرارداد دارند و 30 درصد از بازیکنان، جز نفرات آزاد محسوب می شود. از این جمع نیمی از بازیکنان در فهرست مازاد تیم جای دارند و نیمی دیگر مدنظر ما هستند که کار مذاکره برای تمدید قرارداد آنها از چندی پیش آغاز شده و با جدیت دنبال می شود. هدف اصلی ما حفظ اسکلت تیم فصل گذشته و جذب نفرات جدید مطابق با نیاز و شرایط تیم است.