  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۵۶

حجت الاسلام حسین ابراهیمی:

افکار امام(ره) استکبارستیزی را تبدیل به خواست مشترک مردم جهان کرد

افکار امام(ره) استکبارستیزی را تبدیل به خواست مشترک مردم جهان کرد

بیرجند - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس گفت: بسط و گسترش افکار امام و آرمان های انقلاب باعث شده است که نفی اردوگاه شرق و غرب و آزادی از سلطه ابرقدرت‌ ها نه تنها برای ایران بلکه خواست مشترک مردم بسیاری از کشورهای جهان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت ‌الاسلام حسین ابراهیمی ظهر شنبه در همایش امام، امت و خبرگان، عدالت اجتماعی را از تلاشهای مهم رهبر کبیر انقلاب دانست و افزود: باید دولتمردان بیش از دیگران از آنچه که امام فرمودند، دفاع کرده و خودشان را در چارچوب آن افکار و اندیشه‌ها قرار دهند. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حریم شخصیتی امام خمینی (ره) را یک حریم بلند دانست و اظهار داشت: امام توانست عالم را در خود جمع کند و کمتر شخصیتی در تاریخ بروز و ظهور کرده است که بتواند همه آرمان ‌های انسانی را در وجود خود جمع کرده به طوری که زن و مرد و پیر و جوان همه فریاد او را بزنند.

حجت الاسلام ابرهیمی با بیان اینکه حضور گسترده در صحنه انتخابات و انتخاب اصلح‌ ترین فرد از خواسته ‌های همیشگی حضرت امام بود، بیان داشت: فردی که در رأس امور اجرایی کشور قرار می‌ گیرد باید خلق و خوی امام و رهبری را داشته باشد تا بتواند به مبانی انقلاب و اسلام جامه عمل بپوشاند. 

وی با اشاره به جایگاه زنان در کشور قبل از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امروز زنان جامعه اسلامی ایران بیش از دیگران مرهون عنایات امام هستند زیرا با احیای کرامت و ارزش زنان در نهضت امام (ره) میدان ورود آنان به تمام عرصه‌های جامعه به ویژه عرصه‌های علمی باز شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) از نظر آگاهی به وضعیت جهان بی‌نظیر بود، گفت: اهداف نهضت امام نیز همان اهداف اسلامی در کلام امام علی (ع) بود که شامل برگشت اسلام به حالت اول و اسلام راستین، اصلاح جامعه در امان بودن مظلومان از سلطه ظالمان و عمل کردن به همه تعالیم اسلامی است.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس خاطرنشان کرد: احیای ارزش‌ های دینی، اخلاقی و معنوی از جمله کارهای ارزشمند امام خمینی(ره) بود.

کد مطلب 888011

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها