افکار امام(ره) استکبارستیزی را تبدیل به خواست مشترک مردم جهان کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت ‌الاسلام حسین ابراهیمی ظهر شنبه در همایش امام، امت و خبرگان، عدالت اجتماعی را از تلاشهای مهم رهبر کبیر انقلاب دانست و افزود: باید دولتمردان بیش از دیگران از آنچه که امام فرمودند، دفاع کرده و خودشان را در چارچوب آن افکار و اندیشه‌ها قرار دهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حریم شخصیتی امام خمینی (ره) را یک حریم بلند دانست و اظهار داشت: امام توانست عالم را در خود جمع کند و کمتر شخصیتی در تاریخ بروز و ظهور کرده است که بتواند همه آرمان ‌های انسانی را در وجود خود جمع کرده به طوری که زن و مرد و پیر و جوان همه فریاد او را بزنند.

حجت الاسلام ابرهیمی با بیان اینکه حضور گسترده در صحنه انتخابات و انتخاب اصلح‌ ترین فرد از خواسته ‌های همیشگی حضرت امام بود، بیان داشت: فردی که در رأس امور اجرایی کشور قرار می‌ گیرد باید خلق و خوی امام و رهبری را داشته باشد تا بتواند به مبانی انقلاب و اسلام جامه عمل بپوشاند.

وی با اشاره به جایگاه زنان در کشور قبل از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امروز زنان جامعه اسلامی ایران بیش از دیگران مرهون عنایات امام هستند زیرا با احیای کرامت و ارزش زنان در نهضت امام (ره) میدان ورود آنان به تمام عرصه‌های جامعه به ویژه عرصه‌های علمی باز شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) از نظر آگاهی به وضعیت جهان بی‌نظیر بود، گفت: اهداف نهضت امام نیز همان اهداف اسلامی در کلام امام علی (ع) بود که شامل برگشت اسلام به حالت اول و اسلام راستین، اصلاح جامعه در امان بودن مظلومان از سلطه ظالمان و عمل کردن به همه تعالیم اسلامی است.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس خاطرنشان کرد: احیای ارزش‌ های دینی، اخلاقی و معنوی از جمله کارهای ارزشمند امام خمینی(ره) بود.