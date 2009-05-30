اداره کل چای شمال به سازمان چای شمال تغییر نام داد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان عصر شنبه در نشست اعضای ساماندهی چای استان اظهار داشت: این سازمان به عنوان سازمان چای شمال زیر نظر مستقیم وزیر جهاد کشاورزی اداره و کلیه امور چای کشور به صورت مستقل در این سازمان پیگیری می شود.

وی عنوان کرد: سازمان چای شمال با اختیارات کامل این تضمین را می دهد که مسائل چای را به کلی حل کرده و چای را کاملا به صورت رقابتی در آورد.

استاندار گیلان اظهار داشت: چای گیلان که از سلامت و بهداشت و کیفیت بالا برخوردار است با تشکیل سازمان چای در بخشهای چیدن برگ سبز چای، فرآوری و تولید چای خشک و ایجاد تشکلهای فروش چای خشک برنامه های اساسی و اصولی خود را به مرحله اجرا در خواهد آورد.

وی همچنین اعمال مدیریت در جهت افزایش کیفیت برگ سبز چای، مسئولیت کنترل کیفی برگ سبز چای و نظارت برفرآوری تولید چای خشک و ساماندهی و نظارت بر واردات و صادرات چای و تنظیم بازار چای کشور را از جمله وظایف سازمان چای شمال عنوان کرد.

قهرمانی ادامه داد: هم اکنون 56 هزار و 338 تن برگ سبز چای با اعتباری افزون بر 100 میلیارد و 411 میلیون و 675 هزار و 201 ریال خریداری شده است که 20 درصد افزایش نسبت به سال گذشته در این زمان را نشان می دهد.

استاندار گیلان اعلام کرد: از مجموع برگ سبز چای خریداری شده 28 درصد درجه یک و 72 درصد درجه دو بوده است و همچنین خرید آزاد توسط شش کارخانه چایسازی در استانهای گیلان و مازندران به میزان دو هزار تن فعال است.

وی با بیان اینکه تاکنون 124 میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان چایکار پرداخت شده است، اظهار داشت: امسال هیچ مشکلی در تامین نقدینگی و اعتبار برای پرداخت مطالبات کشاورزان چایکار وجود ندارد.

قهرمانی یادآور شد: ساماندهی وضعیت چای یکی از مطالبات مردم گیلان بوده و باتوجه به حمایتهای ریاست جمهوری و هیئت دولت که با تصویب سازمان چای شمال ظهور و بروز کرده است می توان در آینده نزدیک در امر ساماندهی چای اقدام کرده و چای ایرانی را به جایگاه واقعی رساند.

نماینده ویژه رئیس جمهور و هیئت دولت در امور ساماندهی ادامه داد: مشکلات بازرگانی، مشکلات کارخانه ها و چایکاران باید به صورت اساسی در دروه جدید سازمان چای شمال نگاه شود.