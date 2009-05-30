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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۳۴

استاندار گیلان:

اداره کل چای شمال به سازمان چای شمال تغییر نام داد

اداره کل چای شمال به سازمان چای شمال تغییر نام داد

رشت - خبرگزاری مهر: روح الله قهرمانی چابک گفت: با پیگیری های که انجام شد هئیت وزیران در سوم خردادماه سال جاری نام اداره کل چای شمال به سازمان چای شمال تغییر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان عصر شنبه در نشست اعضای ساماندهی چای استان اظهار داشت: این سازمان به عنوان سازمان چای شمال زیر نظر مستقیم وزیر جهاد کشاورزی اداره و کلیه امور چای کشور به صورت مستقل در این سازمان پیگیری می شود.

وی عنوان کرد: سازمان چای شمال با اختیارات کامل این تضمین را می دهد که مسائل چای را به کلی حل کرده و چای را کاملا به صورت رقابتی در آورد.

استاندار گیلان اظهار داشت: چای گیلان که از سلامت و بهداشت و کیفیت بالا برخوردار است با تشکیل سازمان چای در بخشهای چیدن برگ سبز چای، فرآوری و تولید چای خشک و ایجاد تشکلهای فروش چای خشک برنامه های اساسی و اصولی خود را به مرحله اجرا در خواهد آورد.

وی همچنین اعمال مدیریت در جهت افزایش کیفیت برگ سبز چای، مسئولیت کنترل کیفی برگ سبز چای و نظارت برفرآوری تولید چای خشک و ساماندهی و نظارت بر واردات و صادرات چای و تنظیم بازار چای کشور را از جمله وظایف سازمان چای شمال عنوان کرد.

قهرمانی ادامه داد: هم اکنون 56 هزار و 338 تن برگ سبز چای با اعتباری افزون بر 100 میلیارد و 411 میلیون و 675 هزار و 201 ریال خریداری شده است که 20 درصد افزایش نسبت به سال گذشته در این زمان را نشان می دهد.

استاندار گیلان اعلام کرد: از مجموع برگ سبز چای خریداری شده 28 درصد درجه یک و 72 درصد درجه دو بوده است و همچنین خرید آزاد توسط شش کارخانه چایسازی در استانهای گیلان و مازندران به میزان دو هزار تن فعال است.

وی با بیان اینکه تاکنون 124 میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان چایکار پرداخت شده است، اظهار داشت: امسال هیچ مشکلی در تامین نقدینگی و اعتبار برای پرداخت مطالبات کشاورزان چایکار وجود ندارد.

قهرمانی یادآور شد: ساماندهی وضعیت چای یکی از مطالبات مردم گیلان بوده و باتوجه به حمایتهای ریاست جمهوری و هیئت دولت که با تصویب سازمان چای شمال ظهور و بروز کرده است می توان در آینده نزدیک در امر ساماندهی چای اقدام کرده و چای ایرانی را به جایگاه واقعی رساند.

نماینده ویژه رئیس جمهور و هیئت دولت در امور ساماندهی ادامه داد: مشکلات بازرگانی، مشکلات کارخانه ها و چایکاران باید به صورت اساسی در دروه جدید سازمان چای شمال نگاه شود.

کد مطلب 888014

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