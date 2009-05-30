خبرگان تضمین کننده تداوم جریان جمهوریت در قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت ‌الاسلام سید ‌ابراهیم رئیسی عصرشنبه در همایش امام، امت و خبرگان با بیان اینکه مجلس خبرگان مهم‌ ترین نهاد قانونی در نظام جمهوری اسلامی است، افزود: با تلاش های دولتمردان و رهنمودهای رهبری، امروز دشمنان نمی توانند به آرزوهایشان برسند و توطئه های آنان در مبارزه با اندیشه های امام و افکار جامعه به برکت خون شهیدان و حضور نخبگان و رهبری خنثی شده است.

نماینده مردم استان خراسان جنوبی در مجلس خبرگان بر لزوم توجه نسل آینده به گذشته ایران در زمان طاغوت اشاره کرد و بیان داشت: ایران اسلامی توانست با رهبری امام خمینی (ره) از ایران وابسته و نوکر زمان طاغوت به ایران مقتدر و توانمند امروز تبدیل شود.

حجت ‌الاسلام رئیسی اضافه کرد: دو ویژگی در نظام دینی وجود دارد و آن این است که حکومت به تأیید شارع مقدس رسیده است و دیگر اینکه تمام روابط در این نظام بر اساس دین و آموزه‌های دینی بوده و این در حالی است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام کشور ما دینی نبود چرا که روابط بر اساس دین انجام نمی‌ شد.

نماینده مردم استان خراسان جنوبی در مجلس خبرگان حرکت، پویایی و هدف ‌دار بودن را از جمله ویژگی‌های امت دانست و افزود: امام خمینی (ره) عمود خیمه دین و محور نظام ‌بخشی به تمامی امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور بود.

معاون اول قوه قضائیه در پایان به اختلافات جمهوری اسلامی ایران با دموکراسی و لیبرال دموکراسی غرب اشاره کرد و یادآور شد: آزادی در نظام اسلامی ما متفاوت از غرب بوده و به تعبیر امام آزادی و استقلال در پناه اسلام است.