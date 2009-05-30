نباید در تمدن و فرهنگ ایرانی شکاف ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در نقده، رحیم قربانی بعد از ظهر شنبه در اولین جشنواره ملی، فرهنگی و هنری قزل جام حسنلو در نقده با تاکید بر بازسازی فرهنگ و تمدن غنی کشور خاطرنشان کرد: فرهنگ ما این نیست که طی 200 یا 300 سال به طمع طلا و نقره به یک منطقه سفر کنیم و یک تمدن مصنوعی همچون آمریکا را رقم بزنیم بلکه فرهنگ ایرانی فرهنگ زکریاها، ابن سیناها و خواجه نصیرهاست.

قربانی تاکید کرد: بار سنگین پاسخگویی ملت در مقابل عصر حاضر زمانی تکمیل می شود که نشان دهیم فرزند واقعی امام (ره) ابوعلی سینا و خواجه نصیر هستیم.

وی در ادامه با اشاره به تالیف کتابی تحت عنوان نقش آذربایجان در تحکیم هویت ایران توسط دانشگاه پیام نور نقده خبر داد و بیان داشت: باید با تالیف چنین کتابهایی مفاخر میراث و معنوی را به جهانیان معرفی کنیم.

استاندار آذربایجان غربی با اعلام اینکه تمدن سازان ایران می خواهند ما مسئولیت پذیر باشیم، اظهار داشت: آنها که در طول قرن ها و هزاران سال قبل، از تمدن کهن ایران رفته اند و چهره بر نقاب خاک کشیده اند و آثار آنها امروز افتخارآفرین است، از ما می خواهند مسئولیت پذیر باشیم.

قربانی با اشاره به اینکه نمادهای کهن نشان می دهند به عنوان عضو اصلی در جامعه جهانی دارای تمدن عظیم و غنی هستیم و باید نقش آفرینی کنیم، گفت: مردم ایران امروز نقش آفرین شده اند و در عرصه های بین المللی راه توسعه و پیشرفت را با سرعت طی می کنیم.

معاون استاندار آذربایجان غربی هم در این جشنواره با اشاره به رونمایی از بارگاه شمس تبریزی در خوی در طول فعالیت دولت نهم افزود: امروز قلب عاشقان شمس تبریزی در خوی می تپد و آذربایجان غربی به بازیابی این گوهر گرانقدر عرفان در دل خویش مسرور است.

محمدباقر داریانی یادآور شد: آثار تمدن بزرگ ایران امروز در گستره وسیعی از منطقه می درخشند و تمدن بزرگ ایرانیان را از دوره های قبل از میلاد و از دوره های اورارتوها و مادها نشان می دهند.

رئیس کارگروه گردشگری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ایرانیان در دوره هخامنشیان ساخت سدهای بزرگ را تجربه می کردند، بیان داشت: جام زرین حسنلو که 50 سال پیش در تپه حسنلو کشف شده توان صنعتی ایرانی ها را در آن دوره باشکوه نشان می دهد.

وی همچنین با بیان اینکه در این چهار سال آثار تاریخی ثبت شده با رشد سه برابر مواجه بوده و دو اثر تاریخی آذربایجان غربی ثبت جهانی شده است، اظهار داشت: تصویب 58 منطقه گردشگری و افزایش 12 برابری اعتبارات و نیز احیای آثار باستانی را جزو اولویتهای استان به شمار می رود.

محمد اشتری، رئیس سازمان گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی آذربایجان غربی هم در این مراسم گفت: تحقیقات و پژوهش های علمی در تپه باستانی در حسنلوی نقده را بعد از 30 سال، امسال آغاز می شود.