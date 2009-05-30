به گزارش خبرنگار مهر در ساری، داریوش هندویی در اولین هم اندیشی معدن ‏کاران و مسئولان با رویکرد ایمنی معادن با انتقاد از بهره برداری غیر اصولی از ‏معادن استان توسط معدن کاران اظهار داشت: معدن کار بدون توجه به موادهای ‏معدنی مختلف در معدن تنها مواد معدنی مورد نظر را برداشت می کند و بقیه را ‏به عنوان باطله دور می ریزد.‏

رئیس شورای مرکزی خانه صنعت و معدن کشور با تاکید بر اینکه معدن کاران ‏ایمنی را به عنوان اصل اساسی بهره برداری رعایت کنند، خاطرنشان کرد: معدن ‏کاران بدون تخریب جنگل و ایجاد مشکلات زیست محیطی نیز می توانند از معادن ‏استان بهره برداری کنند.‏

وی افزود: قوانین مختلف از جمله زیست محیطی موجود در کشور نمی تواند ‏استانهای مختلف را به یک سطح پوشش دهد و به عنوان مثال واگذاری 70 ‏درصدی معادن به واحدهای کوچک در استانهای کمتر توسعه یافته نظیر ‏مازندران قابل اجراست اما برای استانهایی نظیر مرکزی قابلیت اجرایی ‏ندارد.‏

به گفته وی قوانین این چنینی باید به شورای راهبردی استانهای واگذار شود تا ‏نسبت به پتانسیلهای موجود تصمیم گیری شود.‏

هندویی عنوان کرد: قوانینی که به توسعه سرمایه گذاری در استانها مربوط می ‏شود باید نسبت به جغرافیایی استانهای خاصی نظیر مازندران تدوین شود.‏

وی به ایجاد شرکت سرمایه گذاری خدمات مهندسی صنایع و معادن استان ‏مازندران در چهار سال پیش اشاره کرد و گفت: در این شرکت تعدادی معدن ‏کاران سهام دارند و در آینده ای نزدیک عملیات اجرایی اولین پروژه این شرکت با ‏عنوان تولید آهن اسفنجی آغاز خواهد شد.