به گزارش خبرنگار مهر در ساری، داریوش هندویی در اولین هم اندیشی معدن کاران و مسئولان با رویکرد ایمنی معادن با انتقاد از بهره برداری غیر اصولی از معادن استان توسط معدن کاران اظهار داشت: معدن کار بدون توجه به موادهای معدنی مختلف در معدن تنها مواد معدنی مورد نظر را برداشت می کند و بقیه را به عنوان باطله دور می ریزد.
رئیس شورای مرکزی خانه صنعت و معدن کشور با تاکید بر اینکه معدن کاران ایمنی را به عنوان اصل اساسی بهره برداری رعایت کنند، خاطرنشان کرد: معدن کاران بدون تخریب جنگل و ایجاد مشکلات زیست محیطی نیز می توانند از معادن استان بهره برداری کنند.
وی افزود: قوانین مختلف از جمله زیست محیطی موجود در کشور نمی تواند استانهای مختلف را به یک سطح پوشش دهد و به عنوان مثال واگذاری 70 درصدی معادن به واحدهای کوچک در استانهای کمتر توسعه یافته نظیر مازندران قابل اجراست اما برای استانهایی نظیر مرکزی قابلیت اجرایی ندارد.
به گفته وی قوانین این چنینی باید به شورای راهبردی استانهای واگذار شود تا نسبت به پتانسیلهای موجود تصمیم گیری شود.
هندویی عنوان کرد: قوانینی که به توسعه سرمایه گذاری در استانها مربوط می شود باید نسبت به جغرافیایی استانهای خاصی نظیر مازندران تدوین شود.
وی به ایجاد شرکت سرمایه گذاری خدمات مهندسی صنایع و معادن استان مازندران در چهار سال پیش اشاره کرد و گفت: در این شرکت تعدادی معدن کاران سهام دارند و در آینده ای نزدیک عملیات اجرایی اولین پروژه این شرکت با عنوان تولید آهن اسفنجی آغاز خواهد شد.
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