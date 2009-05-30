آمار آمریکایی های کشته شده در عراق به 4 هزار و 304 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در گزارش خود همچنین نوشت که حداقل 3 هزار و 448 نفر از این کشته ها از پرسنل نظامی ارتش آمریکا بوده اند.

همچنین وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) تعداد سربازان مجروح ارتش آمریکا در عراق را 31 هزار و 285 تن اعلام کرد که در مقایسه با آمارهای پیشین 18 زخمی افزایش یافته است و تعداد شهروندان کشته شده عراقی به 100 هزار و 546 تن رسیده که در مقایسه با آمارهای گذشته 238 کشته افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش آوریل سال 2007 بدترین ماه از نظر تلفات برای نیروهای انگلیسی بوده است و طی ماه آوریل 2007 ،12 سرباز انگلیسی در بصره کشته شدند که بدترین ماه برای نیروهای انگلیسی بوده است.

