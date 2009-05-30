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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۵۳

درویش رضا منظمی در بیمارستان بستری شد

درویش رضا منظمی در بیمارستان بستری شد

درویش رضا منظمی نوازنده کمانچه و استاد موسیقی دانشگاه تهران به علت خونریزی شدید معده در بیمارستانی در تهران بستری شد.

شهرام منظمی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : حال پدرم در سفری که به رشت داشت از روز پنجشنبه به علت خونریزی معده به هم خورد و متاسفانه کادر درمانی بیمارستان رشت آنچنان که باید و شاید رسیدگی نکردند و ایشان را به حالتی وخیم توسط آمبولانس به تهران منتقل کردیم.

وی در ادامه گفت : از صبح دیروز پدردر واحد آی سی یو(بیمارستان لاله) بستری شده اما به علت خونریزی فراوانی که داشته است فعلا باید در این بخش بماند ولی به گفته دکترمعالج خطر تا حدودی بر طرف شده است وما منتظر هستیم تا در روزهای آینده به بخش منتقل شود.

کد مطلب 888023

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