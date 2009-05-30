دستاوردهای دولت نهم 1.5 برابر دولتهای قبل است

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در ادامه برنامه سفر های استانی تهران در دیدار علما و روحانیون استان تهران با بیان این که انقلاب اسلامی ادامه حرکت پیامبر گرامی اسلام و ائمه طاهرین است، اظهار داشت: انقلاب اسلامی را با حرکت های سیاسی تاریخ متفاوت می دانیم، این انقلاب گامی در استمرار حرکت نورانی پیامبر اسلام (ص) برای رسیدن به مقصد نهایی است.



وی تصریح کرد: همه ارزشهای انقلاب اسلامی و اصل مترقی ولایت فقیه پیوستگی با امام عصر (عج) است.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ظرفیت فراوانی دارد و نباید در جغرافیای محدودی محصور شود چرا که ذات انقلاب ما جهانی است.



احمدی نژاد با اشاره به فشارهایی که علیه دولت در موضع سیاست خارجی و بویژه هسته ای وارد می کنند، تصریح کرد: در موضوع هسته ای دولت را تحت سنگین ترین بمباران تهمت و دروغ قرار دادند.



وی خاطر نشان کرد: قدرتهای غربی در اتهام و هجمه به دولت دوهدف اصلی را دنبال می کنند ؛ اولین هدف مخدوش کردن عزت و کرامت ملت ایران است تا اینکه بگویند ملتی که 27 سال در برابر هیمنه قدرت ها قیام کرده بود بالاخره مجبور به تسلیم شد.

آنها دنبال این بودند که سند ذلت ملت ایران را امضا کنند و حتی پس از امضای دو پیمان هسته ای در دوره قبل عملا جشن پایان انقلاب اسلامی را برپا کردند.



رئیس جمهور گفت: پس از آن همه سازش و همکاری در موضوعات داخلی و منطقه ای، قدرتهای زورگو، کشورمان را در محور شرارت قرار دادند اشتباه هم از جایی شروع شد که عده ای در داخل، شورای امنیت را خط قرمز خود قرار دادند به نحوی که از ترس نرفتن پرونده به شورای امنیت مدام در مقابل زیاده خواهی های آنان عقب نشینی و از مطالبات نا حق تمکین می شد.



احمدی نژاد با بیان این که هر کشوری به علم و فناوری پیشرفته دسترسی داشته باشد در جرگه کشورهای پیشرفته قرار می گیرد، گفت: چند کشور در دنیا وجود دارند که نمی خواهند کشور جدیدی به جمع آنها اضافه شود ؛ علوم هسته ای، هوافضا، نانوتکنولوژی و سلول های بنیادین از علوم پیشتاز در دنیا به شمار می روند و آنها نمی خواستند اجازه دهند ملت ایران در این مرز از دانش قرار گیرد.



وی با تاکید بر این که پس از روی کار آمدن دولت نهم خط قرمز کشورمان را عزت و منافع ملی ایران قرار دادیم تصریح کرد: آنها ابتدا خیال می کردند اگر فشار بیاورند و قطعنامه صادر کنند مانند سابق دوباره عقب نشینی خواهیم کرد؛ اما پس از هر قطعنامه یک گام به پیش برداشتیم و امروز به جایی رسیده ایم که با کمترین هزینه هم هسته ای شده ایم و هم در علوم فضایی پیشرفت کرده ایم.



رئیس جمهور اضافه کرد: امروز جایگاه ملت ایران به جایی رسیده است که کسانی که کشورمان را محور شرارت نامیده بودند، بدنبال رابطه و مذاکره با ایران هستند.



احمدی نژاد با بیان این که اگر مقابل متکبران تواضع شود اتفاقا آنها بیش از پیش به هجوم و یورش ترغیب خواهند شد، تصریح کرد: همگان دیدند که وقتی برای اعتمادسازی حاضر شدند همه تاسیسات هسته ای کشورمان را پلمپ کنند و مدام مقابل زیاده خواهی قدرتهای زورگو تواضع و کرنش کردند، آنها چگونه ایران را جزو محور شرارت قرار دادند و برای حمله به کشورمان آرایش نظامی گرفتند.



وی افزود: اگر ملت ایران می خواست از معادلات و ساز و کارهای ظالمانه جهانی تبعیت کند قطعا انقلاب اسلامی به پیروزی نمی رسید.



رئیس جمهور با اشاره به اتهامات و دروغ پراکنی ها علیه عملکرد دولت تصریح کرد: امروز یک جنگ روانی با حجم سنگین تهمت و دروغ در جریان است تا حافظه تاریخی مردم را به حاشیه ببرند که این حجم سنگین از تهمت و هتاکی در تاریخ کشورمان بی سابقه است و از سوی دیگر نیز دشمنان به خاطر اینکه در موضوع هسته ای و دیگر عرصه های بین المللی از ملت ایران سیلی خورده اند به دنبال انتقام گیری هستند.



احمدی نژاد در خصوص عملکرد دولت نهم تصریح کرد: در مقایسه با عملکرد دولت ها در هر بخشی که مقایسه شود، دولت نهم حداقل 1.5 برابر آنها فعالیت و دستاورد داشته است.



در ابتدای این دیدار حجت الاسلام سیدرضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با قدردانی از تلاش های دولت نهم در ارتقای فرهنگ و تعالی معنوی ایران اسلامی، گفت: دولت نهم دولتی اصولگرا است که بر محور عدالت، استکبار ستیزی، احیای گفتمان انقلاب و امام راحل و حفظ عزت ملت ایران در مجامع بین النللی حرکت می کند و باید قدردان آن بود.

