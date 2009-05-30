نمایشگاه نقاشی هنرمندان ایرانی در پاریس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران اعلام کرد در مراسم افتتاحیه نمایشگاه محمود شالویی مدیر کل تجسمی وزارت ارشاد گفت: آنچه امروز میبینید نمونه یکی از هزاران اثر هنرمندان ایرانی است که اکنون بیش از هر زمان دیگر اثر هنری تولید میکنند و در سطح جهانی مطرح میشود.
شالویی در پایان گفت: موزه هنرهای معاصر تهران دارای دو گنجینه غنی و ارزشمند است، یکی گنجینه آثار هنرمندان خارجی و دیگری گنجینه آثار هنرمندان ایرانی که حقیقتا گنجینه ارزشمند هنرمندان ایرانی سرمایهای بزرگ است که به عنوان پیشینه بزرگ هنری در نظر گرفته میشود.
نمایشگاه تا 22 خرداد ادامه دارد و در آن آثار ایرج اسکندری، محمدابراهیم جعفری، نیما پتگر، احمد وکیلی، رضا بانگیز، حسن یاقوتی، رضوان صادقزاده، جلال شباهنگی، جواد نوبهار، فیروزه صابری، کریم نصر، حبیبالله توحیدی، محمد معمارزاده، گیزلا وارگاسینایی، رضا خدادادی، آنه محمد تاتاری، مهتا معینی، پرویز ابیضی، شهلا همایونی، نورین معتمد، محمدرضا فیروزهای، محمدرضا کاشیپور، فریدون فرجادنژاد، علیرضا میرزارضایی، محمود زنگنه و یدالله درخشانی به نمایش درآمده است.
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