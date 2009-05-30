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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۵۲

آگاهی سلامت/

سحر خیزی مانع از بروز بیماریهای مغزی می شود

سحر خیزی مانع از بروز بیماریهای مغزی می شود

محققان فرانسوی اعلام کرده‌اند که سحرخیزی مانع بروز بسیاری از بیماریهای مغزی مانند سکته و لخته شدن خون در عروق مغزی را می‌شود و سلامت جسم را تضمین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از لس‌آنجلس تایمز، این پژوهشگران معتقدند بیدار شدن در ساعات اولیه صبح و سپس نرمش کردن نه تنها سلامت مغز را تامین می‌کند بلکه بهداشت روح و روان سحرخیزان را نیز در پی خواهد داشت.

در نتایج این تحقیقات عنوان شده زمانیکه بدن انسان در ساعات اولیه صبح از خواب بیدار می‌شود نسبت به زمانیکه دیرتر از رختخواب خارج می‌شود از ضربان قلب آرامتری برخوردار است و کمتر دچار استرس و تنشهای عصبی می‌شود.

همچنین این محققان بر این باورند که زنان بارداری که سحرخیز هستند نسبت به مادران بارداری که زیاد می‌خوابند نه تنها زایمان راحت‌تری خواهند داشت بلکه فرزندشان از طراوت، نشاط‌ و سالامت بیشتری برخوردار خواهد بود.

کد مطلب 888030

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