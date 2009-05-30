ستادهای انتخاباتی کاندیداها به فرمانداری معرفی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین طلا گفت: فعالیت تبلیغاتی ستادهای انتخاباتی نامزدها که صرفا برای این موضوع اختصاص نیافته اند مغایر با قانون تلقی می شوند.

وی افزود: ستاد انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری به مکانی اطلاق می شود که فقط فعالیت های انتخاباتی مجاز نامزدها در آن سازماندهی می شود که بایستی صرفا برای این موضوع اختصاص یافته باشد و هیچ حرفه یا اشتغال دیگری در آن وجود نداشته باشد.

فرماندار تهران با اشاره به اینکه ستادهای انتخاباتی باید زیرنظر و با مسئولیت ستاد اصلی هر نامزد در هر شهرستان فعالیت نماید از مسئولان ستاد تبلیغات انتخابات نامزدها خواست: به فوریت و به منظور شناسایی و مسئولیت پذیری ستادهای فرعی موصوف ، اسامی مسئولان و شماره تلفن و آدرس آنها را به این فرمانداری اعلام نمایند.

طلا در پایان اظهار داشت : انتظار می‌رود نامزدهای انتخاباتی در چارچوب قانون انتخابات و با رعایت دستورالعمل تبلیغات انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری فعالیت تبلیغاتی خویش را همواره با در نظر داشتن اخلاق تبلیغات انتخاباتی ارائه نمایند.