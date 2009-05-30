به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات امروز بازار سهام، تعداد 62 میلیون سهم به ارزش 109 میلیارد و 490 میلیون ریال در بازار سهام داد و ستد شد. شاخص کل‌ بورس با 6/47 واحد افزایش به 9 هزار و یک واحد رسید. معدنی و صنعتی چادرملو با 25/18 ‌واحد مثبت بیشترین تاثیر مثبت را بر رسیدن دوباره شاخص به کانال 9 هزار واحد داشت.

در معاملات امروز شاخص بازاراول با توقف بر روی عدد هفت هزار و 311 واحد 5/44 واحد افزایش را در پرونده خود ثبت کرد. شاخص بازار دوم هم با 6/29 واحد افزایش به 13 هزار و 513 واحد رسید. شاخص صنعت هم در پایان معاملات بازار سهام با توقف بر روی عدد شش هزار و 944 واحد، نسبت به روز کاری پیش از آن 35 پله بالاتر ایستاد.

امروز بانک تجارت با 50 میلیون و 522 هزار سهم، پتروشیمی اراک با چهار میلیون و 256 هزار سهم، سرمایه­گذاری غدیر با پنج میلیون و 228 هزار سهم، ملی صنایع مس ایران با دو میلیون و 11 هزار سهم، باما با دو میلیون و 766 هزار سهم، ماشین‌سازی اراک با 10 میلیون و 514 هزار سهم، سایپا با سه میلیون و 519 هزار سهم، فرآوری مواد معدنی ایران با یک میلیون و 537 هزار سهم، توسعه معادن و فلزات با یک میلیون و 475 هزار سهم و پتروشیمی خارک با 300 هزار سهم بهترین تقاضاهای خرید را داشتند.

در مقابل این گروه صنایع آذراب با پنج میلیون و 237 هزار سهم، نورد و قطعات‌ فولادی با 792 هزار سهم، سیمان داراب با 308 هزار سهم، سیمان بجنورد با 403 هزار سهم، سیمان هگمتان با 723 هزار سهم، ماشین‌آلات تراکتورسازی ایران با 172 هزار سهم،‌ صنایه خاک چینی ایران با 280 هزار سهم، چینی ایران با 686 هزار سهم و نفت پارس با 225 هزار سهم بهترین عرضه‌های فروش را به خود اختصاص دادند.

در معاملات امروز تالار بورس سرمایه‌‌گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌،‌ تولیدمواداولیه‌داروپخش‌،‌ مارگارین‌،‌ سیمان‌ سفیدنی‌ریز،‌ معدنی‌وصنعتی‌چادرملو،‌ موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌،‌ حق‌تقدم فرآورده‌های‌ تزریقی‌،‌ پتروشیمی‌ خارک‌،‌ روغن‌ نباتی‌ ناب‌ و‌ پتروشیمی‌ اراک‌ بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

این در حالی است که کاشی‌ سعدی‌، صنایع‌ لاستیکی‌ سهند، نورد آلومینیوم‌، مس‌ شهیدباهنر،‌ فرآورده‌های‌نسوزآذر، ساسان‌، سیمان‌ دورود، سرمایه‌گذاری‌‌توس‌گستر، ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌ و حق‌تقدم سرمایه‌گذاری‌‌توس‌گستر بیشترین کاهش قیمت سهام را تجربه کردند.