مدیران دلسوز مانند دکتر گلشنی کمیاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا آیت اللهی عصر شنبه در مراسم بزرگداشت مهدی گلشنی رئیس سابق این پژوهشگاه گفت: یکی از خصوصیات انبیا دلسوزی است. در طول این مدتی که اینجا بودم دیده ام که دکتر گلشنی دلهای بسیاری را با خودشان برده اند و در کشور ما مدیران کمی پیدا می شوند که اینگونه دلسوز باشند.

وی ادامه داد: اخلاق باید در تمام زمینه های مدیریتی خود را نشان دهد. تجسم اخلاقی دکتر گلشنی همیشه برای من گوشزد کننده بوده است. من همیشه خودم را مدیون وی می دانم.

آیت اللهی افزود: دکتر گلشنی در خارج از کشور مشهورتر از ایران هستند و قدر وی را در آنجا بهتر از ما می دانند اما حضور وی در جامعه ایرانی از افتخارات ماست.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از دکتر مهدی گلشنی به عنوان تنها فردی که در جامعه می توان وی را یک نظریه پرداز دانست نام برد.

بزرگداشت دکتر مهدی گلشنی رئیس پیشین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عصر شنبه با حضور اساتید و اعضای این پژوهشگاه برگزار شد.