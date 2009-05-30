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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۲۰

بودجه جاری استان مرکزی 588 میلیارد ریال است

بودجه جاری استان مرکزی 588 میلیارد ریال است

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار استان مرکزی گفت: بودجه جاری امسال استان مرکزی به بیش از 588 میلیارد ریال می رسد و تلاش ما رعایت اصلاح الگوی مصرف در هزینه هاست.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد ظهر شنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان مرکزی که در محل استانداری در اراک برگزار شد، اعتبار هزینه ای امسال استان را 588 میلیارد و 475 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: 252 میلیارد و 293 میلیون ریال از این اعتبار مربوط به حقوق و دستمزد و بقیه مربوط به سایر موارد است.

وی با اشاره به اینکه، اعتبارات مصوب هزینه ای امسال این استان نسبت به سال گذشته، 25 درصد افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی استان باید حداکثر تا 10 روز آینده مبادله موافقتنامه های اعتبارات عمرانی و جاری خود را به دفتر برنامه و بودجه استانداری ارسال کنند.

استاندار مرکزی گفت: مسئولان دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به اعتبارات حساس باشند و نظارت ویژه ای بر آن اعمال کنند همچنین مسئولان وظیفه دارند به منابع انسانی نیز توجه جدی داشته باشند و نسبت به مشکلات آنها بی تفاوت نباشند.

شعبانی فرد با بیان اینکه دستگاههای اجرایی برای تعیین بودجه جاری خود تا 10 روز آینده فرصت دارند، افزود: پس از موافقت ادارات استان با بودجه های جاری خود که شامل حقوق و دستمزد می شود بودجه ها توزیع خواهد شد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری مرکزی نیز بودجه امسال سازمانهای اجرایی استان را 588 میلیارد و 475 میلیون ریال عنوان و تصریح کرد: 252 میلیارد و 293 میلیون ریال مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان و مابقی مربوط به سایر موارد است.

حسن صفری اضافه کرد: بودجه امسال نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش داشته است.

نراق در حال حاضر دو هزار و 800 نفر جمعیت در خود جای داده است و به لحاظ واقع شدن در مسیر راه ارتباطی کاشان -دلیجان و مشهد اردهال و پیشینه تاریخی دارای موقعیت ویژه است.

در سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی علاوه بر تصویب بودجه پیشنهادی هزینه ای دستگاه های اجرایی استان، طرح توسعه عمران شهر نراق نیز مصوب شد.

کد مطلب 888043

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