تیم گاز در صورت تامین بودجه امسال در لیگ شرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمدرضا مجدیان بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در صورت عدم تحقق 30 درصد مطالبات تیم کشتی گاز از سوی وزارت نفت در لیگ 88 شرکت نخواهیم کرد.

وی افزود: بودجه پیش بینی شده تیم ووشوی گاز بانوان 100 درصد هزینه تامین و جذب شده است.

مدیرعامل باشگاه گاز مازندران افزود: با توجه به حضور دو رشته ورزشی کشتی و ووشوی بانوان در لیگ برتر سال 87 با تلاش صورت گرفته از سوی کادر اجرایی و دست اندرکاران، تیم ووشوی بانوان شرکت گاز توانست مقام اول را کسب کند و تیم کشتی در هفتمین دوره لیگ توانست با تلاش و جدیت مقام چهارمی سال 86 را در سال 87 کسب و به مقام نائب قهرمانی ارتقا بخشد.

وی در ادامه در خصوص عوامل موفقیت آمیز رشته ووشوی بانوان و تیم کشتی عنوان کرد: وجود ورزشکاران مجرب و عنوان دار، همراهی مربیان و کادر فنی با سابقه، حمایت بی دریغ مدیرعامل گاز مازندران، شورای ورزشی شرکت ملی گاز ایران، جدیت و تلاش خستگی ناپذیر اعضای باشگاه و همچنین نقش محوری تماشاچیان و مردم شریف ورزش دوست مازندران را می توانیم از جمله عوامل موثر در راستای موفقیت کسب شده دانست.

رئیس باشگاه ورزشی گاز مازندران در پایان بیان کرد: این باشگاه در سال 88 آمادگی خود را جهت حضور در چهار رشته ورزشی در لیگ را اعلام کرده که در صورت موافقت و تامین بودجه مورد نیاز از سوی وزارت نفت و تحقق یافتن 30 درصد هزینه باقی مانده کشتی باشگاه همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.