  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۱۶

نکوداشت فرهادی در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

نکوداشت فرهادی در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

مراسم نکوداشت اصغر فرهادی دوشنبه 11 خرداد‌ماه با حضور جمعی از اهالی سینما در تالار شهید آوینی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با حضور دکتر فریندخت زاهدی، نغمه ثمینی، فریدون علیاری، فرشاد فرشته‌حکمت، علیرضا نادری و حمید فرخ‌نژاد ساعت 16 روز دوشنبه برگزار می‌شود و گروه هنرهای نمایشی پردیس هنرهای زیبا با همکاری انجمن علمی دانشجویان سینما و انجمن اسلامی پردیس در برپایی آن مشارکت می‌کنند.

فرهادی دانش‌آموخته دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و فیلم‌های "شهر زیبا"، "رقص در غبار"، "چهارشنبه‌سوری" و "درباره الی" را در کارنامه دارد. او با آخرین فیلم خود حضوری موفق در عرصه‌های جهانی داشته و جایزه خرس نقره‌ای بهترین کارگردان جشنواره برلین و بهترین فیلم داستانی جشنواره ترایبکا را از آن خود کرده است.

کد مطلب 888051

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها