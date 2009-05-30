به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با حضور دکتر فریندخت زاهدی، نغمه ثمینی، فریدون علیاری، فرشاد فرشته‌حکمت، علیرضا نادری و حمید فرخ‌نژاد ساعت 16 روز دوشنبه برگزار می‌شود و گروه هنرهای نمایشی پردیس هنرهای زیبا با همکاری انجمن علمی دانشجویان سینما و انجمن اسلامی پردیس در برپایی آن مشارکت می‌کنند.

فرهادی دانش‌آموخته دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و فیلم‌های "شهر زیبا"، "رقص در غبار"، "چهارشنبه‌سوری" و "درباره الی" را در کارنامه دارد. او با آخرین فیلم خود حضوری موفق در عرصه‌های جهانی داشته و جایزه خرس نقره‌ای بهترین کارگردان جشنواره برلین و بهترین فیلم داستانی جشنواره ترایبکا را از آن خود کرده است.