گلایه های رئیس سابق پژوهشگاه علوم انسانی در مراسم بزرگداشت خود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی گلشنی عصر شنبه در مراسم نکوداشتی که برای وی در این پژوهشگاه برگزار شد گفت: دلایل برکناری خودم را نه از نظر شخصی بلکه به دلیل تاثیرگذاری بر آینده بیان می کنم.

وی ادامه داد: قضیه برکناری بنده دو سال سابقه دارد. وزیر دو سال پیش پیغام داده بود که حتی اگر یکروز از دوران وزارتم باقیمانده باشد گلشنی را از کار برکنار می کنم.

گلشنی افزود: این حق قانونی وزیر است که روسای دانشگاهها و پژوهشکده ها را بردارد اما این تغییرات باید بر اساس مصلحت اجتماع و جامعه باشد. فقدان اخلاق و ادب اسلامی در محیط وزارتخانه چیزی بود که بنده را بسیار آزار می داد به همین دلیل در دو سال گذشته در هیچ جلسه ای شرکت نکردم.

وی با بیان اینکه نباید با اعضای هیئت علمی اینگونه رفتار کرد گفت: یکسال گذشته به وزیر نامه ای دادم و در آن برای ایشان توضیح دادم که شبکه الجزیره قطر می خواهد برنامه علمی با حضور شخصیتهای درجه اول علمی در رابطه با علم، فرهنگ و آینده برگزار کند و تمام هزینه های رفتن من نیز توسط آنها تامین خواهد شد و وی پاسخ داد به شرط عدم پرداخت هیچگونه هزینه ای از طرف پژوهشگاه می توانم به سفر بروم.

رئیس سابق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اضافه کرد: بحثهایی که در این کنفرانس مطرح می شد تجلی ایران بود اما وزیر علوم عنوان می کرد به شرط عدم هزینه می توان در این برنامه شرکت کرد.

وی اظهار داشت: در سی ام شهریورماه 87 یک نامه خصوصی به وزیر نوشتم و به وی گفتم هیچکدام از نامه ها و درخواستهای ما جواب داده نمی شود اما این بار نیز پاسخی دریافت نکردم. در سال 86 درباره مقالات علمی، پژوهشی و مقالاتی که در مجلات ISI چاپ می شدند گزارش مفصلی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی دادیم که در این گزارش تأکید شده بود بسیاری از این مقالات بر اساس شاخص خوبی منتشر نمی شوند و حتی بسیاری از این مقالات ارزشمند نیستند. ما پیشنهاد اصلاح این وضعیت را دادیم و مورد موافقت ریاست جمهور نیز قرار گرفت و مقرر شد دو وزارتخانه آئین نامه ای را تهیه و کمیته ای را تشکیل دهند.

هیچ لایحه ای برای حمایت از بازنشستگان تنظیم و ارائه نشد

گلشنی با اشاره به بحث بازنشستگی اساتید در این دوره گفت: وزارت بهداشت مطرح کرد که اساتید بازنشسته از حقوق و امکاناتی مطابق اساتید معمولی بهره مند شوند اما این هم ابلاغ نشد و نکته ای که در سال 85 مطرح شد این بود که اساتید بازنشسته می توانند 10 ساعت تدریس کنند. من این امر را مطرح کردم که چرا فقط تدریس و چرا نمی توانند کمک تحقیقاتی بدهند رئیس جمهور هم موافقت کردند اما هیچ لایحه ای تنظیم نشد.

اعضای هیئت علمی در حالت انفعالی قرار گرفته اند

رئیس سابق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با بیان اینکه در میان اعضای هیئت علمی حالت انفعالی در حال رخ دادن است گفت: هر کجا که برویم آمار و ارقام را می بینیم مانند تعداد مقالات، تعداد دانشجویان و فارغ التحصیلان در حالی که کیفیت مهمتر است.

وی گفت: کیفیت مقالات در ایران فاجعه است و من این امر را به مسئولان نیز گفته ام.

گلشنی مشکل بعدی را نوآوری و رفع نیازها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر در علوم پایه و مهندسی عمده کارها به تمام معنا حاشیه زنی به غرب است در صورتی که ما امکانات را می بینیم و متوجه هستیم که چقدر امکانات برای تئوریهای مختلف وجود دارد. ما نباید ارزش خودمان را پایین بیاوریم. مسئله رفع نیازها و کیفیت در زمینه مقاله ها و پایین بودن سطح پایان نامه ها بسیار مهم است.

انتقاد از ایجاد سه شیوه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد

رئیس سابق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به ایجاد سه نوع روش در پذیرش فوق لیسانس گفت: فوق لیسانس را سه نوع کرده اند در حالی که این مسئله نیاز به سنجش دارد. چرا آمریکا و انگلیس این کار را نمی کند. از ما که گذشته است اما به خاطر آینده علم نباید با این مسئله به صورت منفعلانه ای برخورد شود.

وی بی توجهی به مسائل فرهنگی را مشکل دیگری عنوان کرد و گفت: در حالی که ما نسبت به این مسئله بی خیال هستیم غرب برعکس عمل می کند. آنها حرفشان این است که فرد فرهنگی اجتماع را بیشتر می فهمد اما ما از مسائل فرهنگی خودمان کاملا غفلت کرده ایم و این باعث شده نسبت به فرهنگ اسلامی و ملی خودمان کاملا بیگانه شویم.

علوم انسانی در کشور فراموش شده است

گلشنی گفت: یک سخنران خارجی حتی اگر لاطائلات بگوید علم است اما اگر ایرانی باشد مهم نیست. چرا خودمان را جدی نمی گیریم. همه اینها به خاطر فراموش شدن علوم انسانی و فرهنگی در کشور است.

رئیس سابق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی توجه به سطح و غفلت از عمق را مشکل دیگر جامعه علمی کشور دانست و گفت: محیط ما بسیار سطحی نگر شده است. همواره از توسعه صحبت می کنیم اما اگر از برخی مسئولین بپرسیم تعریف شما از توسعه چیست نمی دانند.



برنامه های جامع را به دست نخبگان بسپاریم

وی افزود: این روزها صحبت از این است که در منطقه اول شویم . به ما می گویند به عنوان مثال از ترکیه جلو بزنیم، مگر ترکیه چیست؟ شأن ملت ما خیلی بالاتر از اینها است. اینکه تنها به یک بخش خاص بپردازیم در مقام عمل خوب است اما باید کلان نگر باشیم و برنامه جامع را به دست نخبگان بسپاریم.

بزرگداشت دکتر مهدی گلشنی رئیس پیشین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عصر شنبه با حضور اساتید و اعضای این پژوهشگاه برگزار شد.