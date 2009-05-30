رئیس پلیس راه استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: آزاد راه تهران پردیس که چند روز قبل توسط وزیر راه و ترابری افتتاح شده بود در حال حاضر مسدود است و تردد از این اتوبان صورت نمی گیرد.

به گفته سرهنگ شریفی اداره راه استان تهران پس از افتتاح این محور به علت غیر ایمن بودن آزاد راه مجبور به مسدود کردن آن شد و در حال حاضر این آزاد راه توسط وزارت راه مسدود شده است.

این اظهارات در حالی از سوی سرهنگ شریفی مطرح می شود که یکی از باندهای آزاد راه تهران پردیس چند روز پیش توسط وزیر راه افتتاح شد.

رئیس پلیس راه استان تهران در ادامه به خبرنگار مهر گفت: قبل از افتتاح این آزاد راه کارشناسان پلیس راه اعلام کرده بودند که این آزاد راه به علت نداشتن علائم کافی غیر ایمن است.

با راه اندازی این آزاد راه مسیر تهران به پردیس 20 دقیقه کاهش می یابد.



