واگنهای متروی اهواز در اراک ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مدیرعامل شرکت واگن پارس بعداز ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اراک افزود: این شرکت برنده مناقصه ای است که با حضور چهار شرکت معتبر سازنده برگزار و برنده شد.

وی ارزش این قرارداد صنعتی را 110میلیون یورو اعلام و اضافه کرد: این شرکت کار طراحی و تولید این واگنها را برعهده دارد.

غلامرضا رزازی گفت: قرارداد ساخت این واگنهای مترو ظرف یک ماه آینده منعقد می شود و این شرکت در مدت 42 ماه این 120 دستگاه واگن را تولید می کند و به قطار شهری اهواز تحویل خواهد داد و در این قرارداد شرکت واگن پارس عهده ‌دار طراحی، نمونه‌ سازی و تست واگن و قطار در یکی از لابراتوارهای معتبر دنیا است و علاوه بر تامین 120 دستگاه واگن مترو در این قرارداد، شرکت واگن پارس موظف به تامین سیمولاتور نوع دینامیکی برای آموزش راهبران قطارها و نیز ارائه‌ کننده خدمات گارانتی و تامین لوازم یدکی برای پنج سال بهره ‌برداری است.

وی افزود: این واگنها متناسب با استاندارد جهانی به دست کارگران و متخصصان این شرکت تولید و به وسیله یکی از شرکتهای معتبر دنیا آزمایش می شود.

وی خاطرنشان کرد: شرکت واگن پارس با اتکا به بیش از 30 سال تجربه در صنعت ریلی و با نگاهی استراتژیک به موضوع و براساس واقعیتهای صنعت ریلی در بخش درون‌ شهری اقدام به تهیه پیشنهاد خود کرد که با اجرای چنین پروژه ‌ای وابستگی کشور به طراحی انواع خودروهای ریلی درون‌شهری (مترو) برطرف می‌ شود و این شرکت به عنوان بزرگترین سازنده تجهیزات ریلی در خاورمیانه مطرح است.