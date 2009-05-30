به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبالله کاسهساز با انتشار نامهای با اشاره به تلاش دشمنان برای آلوده کردن زیرمجموعههای نظام اسلامی آورده است: آنها با این کار با یک تیر دو هدف را زدند. یکی شکستن رکورد افسانهای فیلم و دیگر زیر سئوال بردن وجهه و اعتبار صدا و سیما در بین افکار عمومی بود.
وی خطاب به مردم نوشت: دستاندرکاران "اخراجیها" تلاش کردند حماسهها و رشادتهای هشت سال دفاع مقدس را برای نسل حاضر به ثبت برسانند و سینمای دفاع مقدس را از اتهام نداشتن مخاطب مبرا کردند. در شرایطی که سینما مورد هجوم قرار میگرفت "اخراجیها" آمدند تا ثابت شود که هنوز فرهنگ بسیجی بر رگهای تازه و زنده مردم جاری است...
تهیهکننده "اخراجیها 2" تاکید کرد: مراقب باشیم دشمن نظام و انقلاب از هیچ کوششی برای ضربه زدن به ارکان نظام کوتاهی نمیکند. پولها و امکانات فراوان خرج میکند تا گوشهای از قبای نظام مقدس ایران را لکهدار کنند. دشمن در حوزه فرهنگ وارد میشود و با از بین بردن سینمای معنوی و انقلاب و دفاع مقدس میخواهد از این جبهه هم زورآزمایی کند و ضربه را وارد کند.
کاسهساز با اشاره به تلاش برای حل مسئله نوشت: من اعلام میدارم فیلمی که در اختیار قاچاقچیان قرار گرفته با این دو هدف بوده و امیدواریم با پیگیریهای بسیار جدی پلیس امنیت و ستاد مبارزه با قاچاق فیلمهای خانگی این هدف دشمنان مشخص و خنثی شود. در 10 سال اخیر فیلمی از صدا و سیما بیرون نیامده و دشمنان انقلاب و نظام هدفی جز بیاعتماد کردن صدا و سیما در جامعه ندارند.
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