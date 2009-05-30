تقدیر از دو هنرمند پیشکسوت در آغاز دوسالانه سفال و سرامیک

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری دوسالانه‌های ملی تجسمی ایران اعلام کرد در مراسم افتتاحیه دوسالانه سفال از محمدمهدی قان‌بیگی و مهدی انوشفر پیشکسوتان هنر سفالگری ایران تجلیل شد. بسیاری از سفالگران جوان امروز ایران به نوعی دانش‌آموخته سبک و شیوه این دو هنرمند هستند و فعالیت هنری آنها نقشی مهم در ارتقای هنر سفالگری امروز ایران داشته است.

نهمین دوسالانه ملی سفال و سرامیک ایران ساعت 17 امروز در فرهنگسرای کومش سمنان آغاز به کار کرد. در این دوسالانه 408 نفر با 1284 اثر شرکت کردند که در انتخاب اولیه آثار 159 نفر با 306 اثر و در مرحله نهایی 173 اثر از 112 هنرمند برای نمایشگاه انتخاب شد.