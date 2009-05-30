کمیته انضباطی خواستار تعیین تکلیف مطالبات بازیکنان لیگ برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این ابلاغیه کمیته انضباطی از کلیه بازیکنان، مربیان و سرپرستان تیم های لیگ برتر که حقوق، مزایا و مبالغ قرارداد خود را در این فصل دریافت نکرده اند خواست تا جهت تشکیل پرونده و طی شدن مراحل قانونی برای صدورحکم به کمیته انضباطی مراجعه کنند.

کمیته انضباطی در این ابلاغیه همچنین تاکید کرده است: درخصوص آراء انضباطی قبلی که تاکنون مبالغ مربوط به آنها از سوی باشگاهها پرداخت نشده است از هرگونه نقل و انتقال جلوگیری خواهد شد.

این کمیته درخصوص بدهی باشگاهها تصریح کرده است: تبصره ذیل ماده 70 ظرف چند روزآینده به کلیه باشگاههای لیگ برتر ابلاغ خواهد شد.