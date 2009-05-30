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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۴۷

طی ابلاغیه ای به باشگاهها؛

کمیته انضباطی خواستار تعیین تکلیف مطالبات بازیکنان لیگ برتر شد

کمیته انضباطی خواستار تعیین تکلیف مطالبات بازیکنان لیگ برتر شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال طی ابلاغیه ای به باشگاههای لیگ برتر خواستار روشن شدن وضعیت مطالبات بازیکنان شاغل در لیگ برتر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این ابلاغیه کمیته انضباطی از کلیه بازیکنان، مربیان و سرپرستان تیم های لیگ برتر که حقوق، مزایا و مبالغ قرارداد خود را در این فصل دریافت نکرده اند خواست تا جهت تشکیل پرونده و طی شدن مراحل قانونی برای صدورحکم به کمیته انضباطی مراجعه کنند.

کمیته انضباطی در این ابلاغیه همچنین تاکید کرده است: درخصوص آراء انضباطی قبلی که تاکنون مبالغ مربوط به آنها از سوی باشگاهها پرداخت نشده است از هرگونه نقل و انتقال جلوگیری خواهد شد. 

این کمیته درخصوص بدهی باشگاهها تصریح کرده است: تبصره ذیل ماده 70 ظرف چند روزآینده به کلیه باشگاههای لیگ برتر ابلاغ خواهد شد.  

کد مطلب 888060

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