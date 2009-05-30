به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس اینترنشنال، یک نظرسنجی جدید توسط تایمز لندن نشان می دهد حزب کارگر انگلیس به رهبری گوردون براون نخست وزیر این کشور ممکن است در انتخابات هفته آینده پارلمان اروپا رتبه سوم را بدست آورد.

این در حالی است که احزاب ناشناخته ای چون حزب مستقل انگلیس در رتبه دوم قرار دارند و احزاب کوچکی چون احزاب سبز و حزب ملی انگلیس نیز رشد خوبی نسبت به گذشته داشته اند.

سی درصد افراد نظرسنجی شده اعلام کرده اند به یک محافظه کار، 19 درصد گفته اند به حزب مستقل انگلیس، 16 درصد به حزب کارگر، 12 درصد به حزب لیبرال دموکرات و 10 درصد به سبزها و پنج درصد نیز از حزب ملی انگلیس اعلام حمایت کرده اند.

همراهی انگلیس در دوران رهبری حزب کارگر با آمریکا در حمله به عراق و همچنین بحران مالی جهانی به شدت به موقعیت مردمی این حزب در میان انگلیسی ها صدمه زد.