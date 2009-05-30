تنها 300 واحد فرآوری سنگ کشور مجهز به تجهیزات روز است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محسن گلیجانی بعداز ظهر شنبه در همایش سراسری علمی سنگهای ساختمانی، فرصتها و چالشها در دانشگاه پیام نور شهرستان محلات افزود: در همین راستا استراتژی صنعت سنگ در این وزاتخانه در حال تدوین است که امید است با به ثمر رسیدن آن گامهای اساسی در استفاده از این نعمت خدادادی برداشته شود.

وی با اشاره به اینکه ستادی برای ایجاد خوشه صنعتی سنگ فعال شده است، اضافه کرد: این ستاد با هدف حل مشکلات صنعت سنگ، عارضه‌ یابی و حمایت از خوشه‌ های صنعتی سنگ در سال جاری فعالیتهای خود را آغاز خواهد کرد.

وی میزان استخراج سنگهای تزئینی در کشور را 2.4 میلیون تن در سال اعلام کرد و ادامه داد: ازمجموع سنگهای تزئینی تولید شده در کشور نزدیک به یک میلیون تن در شهرستان محلات تولید می ‌شود و کشور در صدور سنگ به صوت خام مقام نهم و صدور سنگهای فرآوری شده مقام چهاردهم را در جهان دارد.

وی جایگاه کشور در صدور سنگ به صورت خام را نشانگر توجه به موضوع صادرات سنگ دانست و افزود: سال گذشته بالغ بر 800 هزار تن سنگ تزئینی از کشور صادر شده که 640 هزار تن آن مربوط به صادرات سنگ خام و 160 هزار تن مربوط به سنگ کار شده بوده است.

وی از اشتغال 130 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش صنعت سنگ در کشور خبر داد.