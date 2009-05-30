یک میلیون و 738 هزار نفر در کرمان واجد شرایط رای هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دهمرده عصر شنبه در همایش فرمانداران کرمان در تالار پیامبر اعظم استانداری کرمان گفت: در راستای برگزاری انتخابات در کرمان تاکنون هزار و 789 صندوق اخذ رای در نظر گرفته شده است که شامل صندوقهای ثابت و سیار است و طبق آمار موجود یک میلیون و 738 هزار نفر در کرمان واجد شرایط شرکت در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هستند.

دهمرده افزود: برای برگزاری انتخابات در کرمان نیز حدود 30 هزار نفر مشارکت دارند.

وی با تاکید بر فراهم کردن بستر حضور گسترده مردم در انتخابات اظهار داشت: حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای می تواند در تثبیت اقتدار کشور نقش تعیین کننده داشته باشد.

دهمرده افزود: مهمترین وظایف مسئولان در ایام انتخابات اجرای دقیق قانون و اخلاق مداری و صیانت و نگهداری از آرا مردم هستند.

استاندار کرمان با تاکید بر ایجاد نشاط انتخاباتی در کشور گفت: امید به آینده و فضای رقابت سالم و دوری از تخریب توسط کاندیداها و طرفداران آنها می تواند در موفقیت کشور تاثیرگذار باشد.